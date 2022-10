Unbegrenzte Prüfungsversuche für Studenten?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ja ist denn schon wieder Weihnachten, dürften sich die Mitarbeiter der Staatskanzlei gefragt haben, als Studenten am Nachmittag vor den Regierungssitz zogen. Im Gepäck hatten sie freilich keine Geschenke, sondern handfeste Forderungen an die Koalition. Ansinnen Nummer eins: keine Extra-Studiengebühren mehr für Langzeitstudenten! Da kann man drüber diskutieren im Angesicht von Inflation und Energiekrise. Manchmal ist die Regelstudienzeit individuell zu kurz. Aber Soziologie im 22. Semester muss auch nicht unterstützt werden.

Rund 100 Studenten haben am Montag vor der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden für bessere Studienbedingungen demonstriert. © Quelle: Dietrich Flechtner

Kurios hingen ist die zweite Forderung: Man soll so oft durch die Prüfungen fallen können, bis man sie geschafft hat. Oder bis der Professor aufgibt und „sehr gut“ drunter schreibt. Dann könnte man aber konsequenterweise auch gleich mit der Immatrikulation das Abschlusszeugnis ausstellen und unter den Christbaum legen.

Zur Ehrenrettung der Studentenschaft sei gesagt: es waren gerade einmal rund 100 Studenten, die sich hinter diesen Forderungen versammelt hatten. Über die durchschnittliche Semesterzahl der Anwesenden ist nichts bekannt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Jungs sitzen in der Halbzeitpause da und fragen sich, warum wir so viele Fehler machen. Markus Anfang Trainer der SG Dynamo Dresden über das regelmäßige Schwächeln seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Moderate Wochenendzahlen nachgereicht: Dresden hat am Montag die Coronastatistiken vom Wochenende nachgereicht. Die Werte sind moderat, auch wenn der Trend der aktiven Fälle weiter deutlich nach oben zeigt. Jetzt lesen

Neuer Corona-Impfstoff: Nachfrage in Sachsen steigt: In Sachsen hat das Interesse an einer Corona-Schutzimpfung mit dem neuen Impfstoff zugenommen. Die Dosen sind seit Anfang Oktober verfügbar und auf die Varianten BA.4 und BA.5 angepasst. Gesundheitsministerin Köpping erkennt aber „eine Coronamüdigkeit“. Jetzt lesen

Fast jeder zehnte Corona-Infizierte geht krank zur Arbeit: Trotz Corona zur Arbeit gehen – das macht laut einer aktuellen Studie fast jeder Zehnte. Insgesamt geht die Mehrheit der berufstätigen Befragten auch mit ansteckenden Infektionskrankheiten arbeiten. Mediziner sehen das kritisch. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Stephan Kühn fühlt sich beleidigt – und kündigt deshalb Strafanzeige an. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Dresdner Baubürgermeister kündigt Strafanzeige gegen Vizechef der Obdachlosenhilfe an

In einem Post im Netz fühlt sich der Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn durch Uwe Riedel verunglimpft. Wegen Hasskommentaren war der Vize der Dresdner Obachlosenhilfe bereits vor zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Das AKW Emsland. © Quelle: imago images/Rupert Oberhäuser

Scholz stellt sich gegen Grüne: Alle drei Atomkraftwerke bleiben bis Mitte April in Betrieb

Seit Wochen gibt es in der Ampel Streit um den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke – jetzt spricht Kanzler Olaf Scholz ein Machtwort. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Auftakt zur Blutspende-Challenge gegen Krebs - Bis zum 18. November sollen an 23 Tagen neue Blutspender gewonnen werden, um so die Patientenversorgung in den Kliniken zu sichern. Ziel sind 500 Blutspenden in 23 Tagen für Patienten in der Region. DRK-Blutspendedienst und Centrum Galerie rufen zur Teilnahme auf. Schirmherrin ist die 14jährige Schülerin Kim aus Weinböhla. Sie erhielt 2021 die Diagnose Knochenkrebs. In einem langen und schwierigen Prozess kämpfte sie gegen die Krankheit und erhielt im Rahmen der Behandlung auch 23 Bluttransfusionen. Ort: Centrum Galerie Dresden, Prager Str. 15-17, 01069 Dresden, DRK-Blutspendezentrum im Untergeschoss

13.30 Uhr: Jugend plant für den Ministerpräsidenten - Jugendliche aus den sächsischen Kohleregionen übergeben in der Dresdner Staatskanzlei an Ministerpräsident Michael Kretschmer und Thomas Schmidt, Staatsminister für Regionalentwicklung, ein Gutachten zum Strukturwandel. Sie haben am Planathon „Jugend gestaltet Strukturwandel“ teilgenommen und Handlungsempfehlungen für jugendgerechte Transformationsprozesse infolge des Kohleausstiegs aufgeschrieben.

Wer heute wichtig wird

Europaflaggen wehen vor dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel. © Quelle: Zhang Cheng/XinHua/dpa

Die EU-Kommission macht heute in Straßburg Vorschläge gegen hohe Energiepreise. Das Gremium präsentiert ein neues Paket, um den hohen Gaspreis zu begrenzen. Vorgeschlagen wurde unter anderem, gemeinsame Gaseinkäufe zu stärken und den Gas-Handelsplatz TTF zu reformieren. Viele EU-Staaten haben auch einen Preisdeckel für Gas gefordert..

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Die Stand-up-Comedians Marvin Hoffmann, Yorick Thiede, Alex Stoldt und Sebo Sam (v.l.). © Quelle: 4 Feinde

... vier Feinde, die eigentlich Freunde sind

4 Feinde – das sind vier Stand-up-Comedians Anfang 20 aus Norddeutschland und Köln. Sie haben eine Mission: „Wir haben Bock, in Zukunft die Gruppe zu sein, die verrückte Aktionen plant und durchzieht“, sagt Alex Stoldt. Mit verrückten Aktionen meint er so etwas, wie als nahezu unbekannte Comedy-Gruppe in der größten Eventlocation Deutschlands aufzutreten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

