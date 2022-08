Ende der Sommerpause beim Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden

Der spektakuläre Einbruch in Sachsens Schatzkammermuseum liegt fast drei Jahre zurück. Sechs Monate am Stück hat das Dresdner Landgericht seit Februar gegen mehrere Tatverdächtige in dem Fall verhandelt. Der Prozess wird jetzt nach der Sommerpause fortgesetzt.