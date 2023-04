Umfrage zur Bundesgartenschau 2023: Dresden holt Meinungen ein

Der Südpark soll eines der Hauptareale der Bundesgartenschau in Dresden werden.

Dresden. Noch bis zum 23. April können Interessierte an einer Online-Umfrage zu einer möglichen Bewerbung Dresdens für die Bundesgartenschau (Buga) 2033 teilnehmen. In dieser sind Einzelpersonen wie Institutionen angehalten, Feedback zur ersten Ideenskizze zu geben. Wünsche und Vorstellungen fragt der Online-Bogen in deutscher und englischer Sprache ebenso ab.

Blaues Band und Südpark

Die erste Ideenskizze zeigt zwei Grünzüge: das Blaue Band Gerberbach und den Südpark. Beide Areale möchte die Stadt „mit dem Schwung einer Bundesgartenschau“ entwickeln. Das Blaue Band wird sich entlang des Gerberbachs ziehen, der dafür freigelegt wird. Denn das Bächlein fließt teilweise unter der Erde. Das Gebiet reicht von der südlichen Stadtgrenze über den Stadtteil Prohlis bis an die Elbe. Der ebenfalls als Grünzug geplante Südpark soll als Mittelpunkt der Buga von der Altstadt über den Großen Garten und den Campus der TU Dresden auf die Südhöhe führen. Die beiden grünen Areale sind im Norden durch die Elblandschaften verbunden.

Meinungen und Vorschläge erwünscht

Im Zuge der Umfrage können Interessierte Meinungen zu den beiden geplanten Arealen einbringen, aber auch weitere Gebiete vorschlagen. Zusätzlich kann man sich durch die Ideenskizze über Ziele, Erreichbarkeit der Areale und deren langfristigen Mehrwert informieren. Auch dazu begrüßt die Stadt Feedback.

Weitere Beteiligungsformate folgen

Die Umfrage ist ein Teil des umfangreichen Bewerbungsprozesses der Landeshauptstadt zur Bundesgartenschau 2033. In den kommenden Monaten sollen weitere Beteiligungsformate folgen, bei denen sich Experten wie Laien einbringen sollen. Eine sogenannte „BUGA-Werkstatt“ ist am 10. Mai geplant.

Umfrage und weitere Informationen unter dresden.de/buga