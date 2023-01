﻿Von Direktheit bis Wutbürgertum: Wie unhöflich sind die Menschen in Dresden?

Eine Online-Umfrage von Preply hat Dresden zur zweitunhöflichsten Großstadt Deutschlands gekürt. Besonders beim Thema Trinkgeld schneidet Dresden schlecht ab. Was ist dran an den Zahlen?

Dresden. Am Wochenende saß ich mit meiner Freundin Lena in einer Neustädter Bar. Ein gemütlicher Laden mit Sitzecken im Sechzigerjahre-Stil. Trotzdem bevorzugte es der Mann neben uns, im Stehen zu trinken. Keine 20 Zentimeter trennten sein Hinterteil vom Kopf meiner Freundin. Eine falsche Bewegung und beide Körperteile wären kollidiert. „Entschuldigen Sie“, sagte Lena und tippte den Mann an. „Aber ihr Po hängt mir hier fast im Gesicht.“