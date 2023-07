﻿Dresdner CDU: Pläne zur Umgestaltung der Augsburger Straße stoßen auf wenig Zustimmung

Dresden. Ab 2025 soll die Augsburger Straße umgestaltet werden. Breitere Straßen für gleich zwei Buslinien, mehr Durchgangsverkehr, der Wegfall von 141 Pkw-Stellplätzen – vor allem das stieß auf Kritik, als die Stadt ihre Pläne im Februar auf einer Bürgerversammlung vorgestellt hatte. Die CDU-Stadtratsfraktion hat jetzt die Ergebnisse zweier nicht repräsentativer Umfragen veröffentlicht, die zeigen: Die Skepsis bleibt.

Im Mai waren Anlieger über 900 Postkarten befragt worden, im Juni Facebook-Nutzer, deren Handy auf der Augsburger Straße und im Umkreis von einem Kilometer eingebucht war, mit geolokalisierten Anzeigen auf Facebook. 188 Postkarten wurden beantwortet, 339 Reaktionen kamen über die sozialen Medien.

Kritik vor allem an Buslinie 65

Steffen Kaden, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Veit Böhm, verkehrspolitischer Sprecher, stellten die Ergebnisse jetzt vor. Sie ergäben ein wichtiges Stimmungsbild, erklärten beide. Vor allem die neue Buslinie 65 steht in der Kritik. Fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer lehnen sie ab. Fast ebenso viele fühlen sich unzureichend von der Stadt informiert und zu wenig in die Planungen einbezogen.

Simone Prüfer, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, hatte bei der Bürgerversammlung im Februar angekündigt, auf der Website der Stadt über den weiteren Gang der Planungen zu informieren. Bislang ist die aber noch auf dem Stand vom Februar.

Kaden: Wünsche vor Ort wegen DVB-Interessen zu wenig berücksichtigt

Den Wünschen der DVB werde vollständig entsprochen, jedoch nicht den Wünschen vor Ort, kritisiert Kaden. Durch den Wegfall von 141 Stellplätzen verschärfe sich die angespannte Parkplatzsituation vor allem im Bereich des Uniklinikums. Veit Böhm erklärte, die von den Verkehrsbetrieben angestrebte Erhöhung der Fahrgastzahl führe angesichts des 49-Euro-Tickets nicht mehr zum erhofften Zuwachs bei den Einnahmen und auch die angestrebten Fördermittel für die neue Buslinie seien wegen des notwendigen Eigenanteils mit Blick auf den klammen Stadthaushalt und die Finanzierungslücke bei den DVB zu hinterfragen.

Kaden und Böhm zweifeln zudem an, dass die von den DVB ins Feld geführte Unterversorgung mit ÖPNV in einem kleinen Gebiet an der Augsburger einen so drastischen Ausbau rechtfertigt. Die DVB hatten das mit einem weißen Fleck auf der Karte illustriert, in dem die nächste Haltestelle mehr als 750 Meter entfernt ist. „Ich habe bei der Stadt mal angefragt, wie viele solcher Flecken es in ganz Dresden gibt“, erklärte Böhm. Vor allem am Stadtrand sei der Handlungsbedarf da sicher größer.

Es ist eng auf der Augsburger Straße. Damit hier, wie die Stadt plant, einmal Busse fahren können, muss die Fahrbahn verbreitert werden, es sollen Pkw-Stellplätze wegfallen und auch für einen separaten Fahrradstreifen ist kein Platz. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die Ergebnisse der Umfrage im Einzelnen:

Geteiltes Echo auf Buslinie 64

57 Prozent der Anwohner, die auf die Postkarte antworteten, lehnen die Führung der Linie 64 über die Augsburger Straße ab, 31 Prozent sprechen sich dafür aus. Bei den Antworten über die sozialen Medien sind nur 40 Prozent gegen diese Buslinie, 46 Prozent stimmten dafür. Für Steffen Kaden erklärt sich das vor allem über die direkte Betroffenheit der Anwohner durch den Wegfall von Parkplätzen. Die Unterversorgung mit Personennahverkehr, die die Stadt und die DVB als Argument für die Buslinien anführen, werde von den Betroffenen offenbar so nicht wahrgenommen, erklärte Kaden.

Buslinie 65 wird mehrheitlich abgelehnt

Klar fällt die Ablehnung für eine neue Buslinie 65 aus. 65 Prozent der Antworten auf die Postkartenaktion, also knapp zwei Drittel, sprechen sich dagegen aus. Auch 44 Prozent der Social-Media-Teilnehmer äußern sich ablehnend. Nur 24 bzw. 35 Prozent befürworten die neue Buslinie.

Klare Ablehnung des Wegfalls von Pkw-Stellplätzen

Am deutlichsten fällt die Ablehnung beim Wegfall von Parkplätzen aus. Sowohl per Postkarte (57 Prozent), als auch per Facebook (62 Prozent) spricht sich eine klare Mehrheit dagegen aus. Zustimmung gibt es nur bei jeweils 29 Prozent der Antworten.

Geteiltes Echo auf Änderung der Vorfahrtsregelung

In der Frage, ob die Regelung rechts vor links, die bis jetzt an fast allen Kreuzungen auf der Augsburger Straße gilt, aufgehoben und die Augsburger zur Vorfahrtsstraße werden soll, antworteten per Postkarte die Hälfte mit Nein und 40 Prozent mit Ja. Über die sozialen Medien hingegen befürworteten 64 Prozent die geplante Regelung, nur 25 Prozent lehnten sie ab.

Steffen Kaden vermutet, dass Anwohner die Gefahr einer Beschleunigung des Verkehrs und eines höheren Verkehrsaufkommens durch Durchgangsverkehr sehen. Für Leute, die nicht direkt an der Augsburger wohnen, könnte hingegen die Chance im Vordergrund stehen, auf einer Vorfahrtsstraße schneller voranzukommen.

Sorge um Wahrung des historischen Gebietscharakters

Obwohl der Stadtrat sich zur Wahrung des historischen Gebietscharakters in Striesen bekannt hat und auch die Planungen zum Beispiel den Erhalt der Gaslaternen vorsehen, die lediglich auf LED-Licht umgerüstet werden sollen, überwiegt die Meinung der Befragten, die Planung würden diesem Ziel nicht gerecht. Das meinen die Hälfte der Teilnehmer bei der Postkartenaktion und 42 Prozent bei der Social-Media-Kampagne. Nur 23 bzw. 30 Prozent sehen den Gebietscharakter gewahrt.

Bürgerinnen und Bürger fühlen sich unzureichend einbezogen

Am deutlichsten fällt das Nein bei der Frage aus, ob sich die Betroffenen von der Stadtverwaltung ausreichend über das Vorhaben informiert und in die Planungen einbezogen sehen. Zwei Drittel (66 Prozent) der Postkarten und ein fast ebenso großer Anteil der Antworten über die sozialen Medien geben die Ansicht wieder, dass das nicht so ist.

Wie geht es nun weiter?

Klare Forderungen wollte die CDU-Fraktion im Ergebnis ihrer Umfrage nicht stellen. „Wir warten noch auf die (vielleicht überarbeitete) Vorlage der Stadt“, erklärte Kaden. Böhm sieht neben der Skepsis, was die DVB-Pläne angeht, noch Gesprächsbedarf mit dem Uniklinikum zur Parkplatzsituation. Was sich jedoch schon sehr deutlich zeige, so Kaden, sei die Frage nach der Notwendigkeit der Buslinie 65. Auf dem Teilstück zwischen Tittmannstraße und Uniklinikum ergäbe sich bei einer Taktfrequenz von zehn Minuten, „dass dort dann alle fünf Minuten ein Bus durchfährt“.

Noch dieses Jahr soll der Stadtrat entscheiden. Das erscheint angesichts des Diskussionsbedarfs sportlich. Denn zuvor muss eine Vorlage der Stadt in den Stadtbezirksbeirat Blasewitz und die zuständigen Ausschüsse.

