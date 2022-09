﻿Tunnel oder Boulevard? Wie weiter auf der Großen Meißner Straße in Dresden?

Dresden. Enttäuschung und Ernüchterung auf der einen Seite, Zustimmung auf der anderen: Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hat die Ergebnisse einer Studie zur Großen Meißner Straße vorgelegt und sich deutlich gegen eine Tunnellösung ausgesprochen. Die Straße ist eine wuchtige Verkehrsschneise mit vier Fahrspuren und zwei Straßenbahngleisen. Sie wirkt wie ein Fremdkörper im urbanen Umfeld und verhindert einen Übergang von der Altstadt in die Neustadt.

Hohe verkehrliche Bedeutung als Bundesstraße

Aber: Die Große Meißner Straße hat als Bundesstraße eine überaus hohe Bedeutung für den Fahrzeugverkehr. Deshalb hatte der Stadtrat der Verwaltung den Auftrag erteilt, eine städtebauliche Lösung zu untersuchen, die sowohl der verkehrlichen Bedeutung der Straße als auch der städtebaulichen Entwicklung des Quartiers gerecht wird. Heißt: Ein Tunnnel für den Verkehr und eine deutlich schmalere Straße fürs Auge.

Zastrow: „Uninspiriert und unkreativ“

Kühn hat die Tunnelpläne verworfen, befürwortet aber dennoch eine deutlich schmalere Große Meißner Straße als Boulevard oder Promenade. Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat, hält diesen Ansatz für falsch. „Die Verwaltung will keinen Tunnel, also wird der Prüfauftrag auch so abgearbeitet – völlig uninspiriert und unkreativ.“ Für Zastrow ist es nicht festgeschrieben, dass die Tunnelrampen am Palaisplatz und vor dem Finanzministerium auf der Köpckestraße errichtet werden müssen. „Vielleicht gehen wir ja weiter vor in Richtung Leipziger Straße sowie in Richtung Wigardstraße.“

„Wir organisieren uns den Megastau“

Für Zastrow ist die Tunnellösung längst noch nicht vom Tisch. Er fordert eine ergebnisoffene Prüfung, die die Belange aller Verkehrsteilnehmer berücksichtige. Und die Alternativen aufzeige an den Stellen, an denen es zu Problemen komme. „Es ist zu wenig, immer nur Radrennstrecken zu schaffen. Wenn wir die Große Meißner Straße schmaler machen, organisieren wir uns einen Megastau in der Stadt.“

Böhm: „Wo soll der Verkehr denn hin?“

Auch Veit Böhm, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sieht mehr offene Fragen als Antworten in der von Kühn vorgestellten Studie. „Wo wollen wir den Verkehr denn hinschicken, der auf der Großen Meißner Straße liegt?“, fragt er und verweist darauf, dass sich die Probleme durchaus noch zuspitzen werden. Auf der Marienbrücke werde es mehr Raum für den ÖPNV geben und damit weniger für den motorisierten Individualverkehr, was die Verkehrsströme auch Richtung Große Meißner Straße lenke. Die Augustusbrücke ist für den Kfz-Verkehr gesperrt, es bleiben nur Carolabrücke und Albertbrücke als praktikable Elbquerungen, so Böhm.

Wie wird der Freiraum gestaltet?

„Wenn wir den ganzen Bereich anfassen wollen, müssen wir uns überlegen, wohin wir den Verkehr leiten. Es werden ja auch künftig Fahrzeuge die Innenstadt ansteuern.“ Böhm sieht auch ein städtebauliches Problem. „Wenn die Große Meißner Straße schmaler wird, müssen wir überlegen, wie wir die entstehenden Freiräume gestalten. Da entsteht ein riesiger Raum, der gefüllt werden muss.“

Löser: „Zerschneidende Wirkung beenden“

Die Grünen sehen dagegen die große Chance im langfristigen Rückbau der vierspurigen Straße, öffentlichen Raum zurückzugewinnen. „Der gewonnene Raum würde städtebauliche Höhepunkte wie den Goldenen Reiter und die autofreie Augustusbrücke besser per Rad und zu Fuß für Dresden und seine Gäste erlebbar machen“, erklärte Thomas Löser, Sprecher für Städtebau der Stadtratsfraktion. Es werde Zeit, die Verkehrsschneise langfristig ins 21. Jahrhundert zu überführen und so der zerschneidenden Wirkung zwischen Altstadt und Neustadt ein Ende zu bereiten.

Es sei offensichtlich, dass eine untertunnelte Variante schon allein aufgrund ungünstiger Anschlussstellen nicht funktionieren könne, so Löser. Gleichzeitig würde ein Tunnel sogar noch weniger Platz für Rad- und Fußverkehr erlauben als es aktuell der Fall sei.

Baubeginn vor 2030 wenig realistisch

Auch wenn die Debatte jetzt geführt werden muss, handelt es sich um Zukunftsmusik. Vor 2030 sei ein Baubeginn wenig realistisch, erklärte Kühn. Denn die Stadt muss Hausaufgaben erledigen und beispielsweise das Emerich-Ambros-Ufer so umgestalten, dass Altcottta vom Verkehr entlastet wird. Die Planungen liegen seit vielen Jahren in der Schublade, getan hat sich nichts.

Von Thomas Baumannn-Hartwig