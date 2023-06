﻿Ullersdorfer Platz in Dresden: Noch zehn Jahre warten

Ein Pavillon für den Ullersdorfer Platz, ein Kiosk und viel Grün. Was für eine schöne Vision. Die Realität ist bitter: Es wird noch zehn Jahre bis zur Fertigstellung dauern, mindestens.

Dresden. Wenn in Dresden von Endlos-Vorhaben gesprochen wird, die nie in Angriff genommen werden, werden die Königsbrücker Straße und die Stauffenbergallee häufig genannt. Der Ullersdorfer Platz zählt aber auch zu den Großbaustellen, die nie begonnen wurden. Daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Auch wenn es jetzt eine schöne Visualisierung und ein Preisschild gibt.