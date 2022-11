﻿„Viele sind traumatisiert“: Ukrainisches Haus bietet Flüchtlingen in Dresden neuen Anlaufpunkt

Zwischen den Edelboutiquen der QF-Passage am Neumarkt hat am Montag das Ukrainische Haus eröffnet. Flüchtlinge aus der Ukraine sollen hier ein Gefühl von Zuhause bekommen. Die Angebote reichen von der Krabbelgruppe bis zur Selbsthilfegruppe.

Neben Sprachkursen bietet das Ukrainische Haus auch Malworkshops an. Die junge Ukrainerin Honchar Zoriana war eine der ersten, die an dem Format am Montag teilgenommen hat.

Dresden. Wir alle brauchen ein Zuhause. Nicht nur als Ort, wo wir uns aufwärmen, schlafen, kochen und duschen können. Ein Zuhause ist auch ein Kokon, in den wir uns vor dem Chaos der Welt zurückziehen können. Viele Ukrainer haben diesen Kokon verloren, mussten ihre Heimat durch den russischen Angriffskrieg fluchtartig verlassen. Rund 7000 von ihnen leben heute in Dresden. Ihnen zumindest das Gefühl von einem Zuhause zu geben, ist das Ziel des Ukrainischen Hauses, das am Montag in der QF-Passage am Neumarkt eröffnet hat.

Begegnungszentrum soll „keine geschlossene Gesellschaft sein“

„Die meisten Menschen in Dresden wissen nicht, wie es ist, in einem fremden Land zu sein, bei null anzufangen, nichts zu verstehen und nicht verstanden zu werden“, sagt Tetiana Ivanchenko vom Verein Plattform Dresden, der in der Landeshauptstadt die ukrainische Kultur fördert und das neue Begegnungszentrum betreibt. „Genauso wenig weiß ich, wie es ist, von Bombenanschlägen wach zu werden.“ Das, betont Ivanchenko, sei jedoch Lebensrealität ihrer Mutter und Schwester, Freunde und Bekannten, die noch in ihrem Heimatland Ukraine leben. Die Journalistin selbst ist vor vier Jahren nach Dresden gezogen. In ihrer Vorstellung soll das Ukrainische Haus „keine geschlossene Gesellschaft“ für Flüchtlinge werden, sondern ein Ort für die gesamte Community, für Jung und Alt, Helfer und Hilfesuchende.

Freuen sich über das Ukrainische Haus: Natalija Bock vom Ukrainischen Koordinationszentrums und Tetiana Ivanchenko © Quelle: Mike Schiller

Sprachkurse, Frauenclub, Medienschule, Kunstzentrum

Wer die Räume im Untergeschoss der QF-Passage besucht, findet Sitzsäcke und Bänke, Bücherregale mit ukrainischer Literatur, Kisten voll Mal- und Bastelutensilien und eine Krabbelecke. Dank Ladenbeleuchtung und offenliegenden Rohren an der Decke hat es die Heimeligkeit auf den 200 Quadratmetern noch schwer. Doch zahlreiche Angebote sollen das in den kommenden Wochen ändern. So zum Beispiel das Kinderzentrum „Dolon’ky“, das Entwicklungskurse für Babys und Kinder bis zum Vorschulalter sowie Deutschkurse, Ausflüge und Workshops für Familien anbietet. In der Bücherecke sollen künftig Lesungen auf Deutsch und Ukrainisch stattfinden und Autoren zusammenkommen. Der Frauenclub „F4F“ bietet Selbsthilfegruppen, Integrationsworkshops, Sportkurse und Kunsttherapie für geflüchtete Frauen an. Hinzu kommen der Deutsch-Ukrainische Stammtisch, eine Medienschule für Jugendliche zum Texten und Videodrehen und ein Kunstzentrum, wo sich Künstler aus der Ukraine untereinander und mit deutschen Kollegen vernetzen und zusammen kreativ werden können.

„Viele Ukrainer sind traumatisiert“

Vor allem die Selbsthilfegruppen erachtet Tetiana Ivanchenko als wichtig. „Viele Ukrainer sind traumatisiert“, sagt die Vorsitzende von Plattform Dresden. Gleichzeitig gebe es in der Stadt nur eine geringe Zahl von ukrainisch- oder russischsprachigen Psychologen mit dementsprechend langen Wartezeiten. Zwar kann das Ukrainische Haus keine professionelle Therapie leisten. Die Selbsthilfegruppen bieten aber die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen über belastende Erfahrungen durch den Krieg ins Gespräch zu kommen.

Mietvertrag vorerst bis Ende 2023

Der Mietvertrag für das Ukrainische Haus mit der QF-Passage läuft vorerst bis Ende 2023, wie Centermanagerin Andrea Knabe berichtet. Eine dauerhafte Nutzung der Fläche, die zuvor Ausstellungsraum war, sei denkbar, müsse aber im kommenden Jahr diskutiert werden.

Ukrainer machten mittlerweile mit Abstand die größte Migrationsgruppe in Dresden aus, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zur Eröffnung des Begegnungszentrums. Umso wichtiger sei es, dass die Stadt alles daran setzt, den Angekommenen ein gutes Zusammenleben, eine gute Unterbringung sowie Kita-, Schul- und Arbeitsplätze zu ermöglichen. Die Vernetzung mit Akteuren aus der Community sei da unverzichtbar. Deshalb spendiert die Stadt – zunächst für ein Jahr – dem Ukrainischen Haus eine monatliche Betriebskostenpauschale von 1300 Euro, wie es aus dem Rathaus heißt. Weitere Förderung erfährt das Projekt durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Ukrainisches Haus Töpferstraße 5, im QF-Quartier an der Frauenkirche

Internet shorturl.at/dtuVW