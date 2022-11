Ukrainisches Begegnungszentrum in Dresden eröffnet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ein Fleckchen Heimat in der Fremde: Im QF Quartier auf dem Neumarkt ist am Montag ein Begegnungszentrum für Ukrainer eröffnet worden. Auf den 200 Quadratmetern ist künftig Platz für kulturelle Angebote, Begegnungen und Austausch mit der Dresdner Bevölkerung. Denn als geschlossene Gesellschaft von Ukrainern für Ukrainer sieht sich der Ort nicht.

Neben Sprachkursen bietet das Ukrainische Haus auch Malworkshops an. Die junge Ukrainerin Honchar Zoriana war eine der ersten, die an dem Format am Montag teilgenommen hat. © Quelle: Mike Schiller

Aktuell leben 7254 Menschen aus der Ukraine in der sächsischen Landeshauptstadt. Dass sie nun einen Zufluchtspunkt gefunden haben, ist nicht nur der Stadt zu verdanken, die die monatliche Betriebskostenpauschale übernimmt, sondern allen voran dem Verein Plattform Dresden. Ein schönes Projekt. Jetzt lesen

Wir wollen einen Ort des Zusammentreffens und Austausches schaffen, wo sich Dresdner und Ukrainer treffen und zugleich über sowie voneinander lernen können – über die jeweilige Kultur, die Sprache und die Traditionen. Tetiana Ivanchenko Chefin des Vereins Plattform Dresden, über das neu eröffnete Haus der Ukraine

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Fünf neue Todesfälle gemeldet: Dresden meldet am Montag fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Erstmals seit längerer Zeit ist auch wieder ein Ausbruch in einer Einrichtung für Behinderte verzeichnet. Jetzt lesen

Dieses Gebäude baut der Projektentwickler Quarterbeck auf einer Brachfläche an der Königsbrücker Straße. © Quelle: Quarterbeck

Dieses Wohngebäude entsteht in der Neustadt von Dresden

Neue Wohnungen in der Äußeren Neustadt: Der Projektentwickler Quarterback kündigt den Baustart für ein Vorhaben an der Königsbrücker Straße an. Das ist geplant. Jetzt lesen

Kramatorsk District, Ukraine - 26.10.2022: Ukranian soldiers Dimitry (left) and Oleksiy show a civilian DJI Mavic 3 drone, equipped with a bomb-dropping device. © Quelle: Andy Spyra

Besuch in der Bombenwerkstatt

Zubehör aus dem Elektromarkt, Plastiksprengstoff und Metallkugeln: Ukrainische Soldaten bauen handelsübliche Drohnen zu tödlichen Maschinen um. Im Krieg gegen Russland kommen ferngesteuerte Fluggeräte im großen Stil zum Einsatz – die Regierung in Kiew spannt dafür sogar Luke Skywalker ein. Jetzt lesen

10 Uhr: Die S 177 zwischen Radeberg und der Autobahn 4 wird nach Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben.

19 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden: Die Schwarzgelben treten heute um 19 Uhr in Wiesbaden an. Es ist das zweite Spiel der Englischen Woche.

Blick in eine Ausstellung im Verkehrsmuseum Dresden. © Quelle: Dietrich Flechtner

70 Jahre Verkehrsmuseum Dresden - Sonderausstellung öffnet

Anhand von Fotos kann ab heute bis zum 8. Januar die 70-jährige Geschichte des Dresdner Verkehrsmuseums nacherlebt werden. Die Jubiläumsausstellung zeigt verschiedene Kapitel der Geschichte des Museums, das seither mehr als 15 Millionen Besucher begrüßen konnte:

Wiederaufbau des Johanneum - Errichtung des Verkehrsmuseums

Sammlungsaufbau - Der Weg zu mehr als 400.000 Exponaten

Dauerausstellungen - Perlen aus der Sammlung

Sonderausstellung - Thematische Vielfalt

Veranstaltungen - über das Johanneum hinaus

Hinter den Kulissen - Dokumentation, Restaurierung und Werkstätten

Mimach-Museum - Ein Museum für Familien

Ort: Verkehrsmuseum Dresden im Johanneum am Neumarkt, Augustusstraße 1, 01067 Dresden: www.verkehrsmuseum-dresden.de; geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Oldtimer von Jan Fedder © Quelle: Privat

... ein für 100.000 Euro versteigerter Oldtimer

Der Hamburger Michel ist ein Wahrzeichen der Hansestadt. Nun gibt es finanzielle Unterstützung für die Kirche. Der Oldtimer des verstorbenen „Großstadtrevier“-Schauspielers Jan Fedder hat auf einer Auktion einen hohen Preis erzielt – das soll nun der Instandhaltung des Michels zugutekommen. Jetzt lesen

