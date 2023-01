﻿Ukrainische Schule in Dresden vor Schließung

In einer Schule am Höckendorfer Weg werden derzeit ausschließlich Kinder aus der Ukraine unterrichtet. Die Stadt hat dafür künftig andere Pläne.

Dresden. Das Ende der ukrainischen Schule am Höckendorfer Weg ist absehbar. „Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler der 49. Grundschule Dresden und der 116. Oberschule Dresden werden bis zum Schuljahresende in der jeweiligen Außenstelle auf dem Höckendorfer Weg unterrichtet“, teilte Petra Nikolov aus der Pressestelle des Landesamtes für Schule und Bildung auf DNN-Anfrage mit.

Die weitere Beschulung der ukrainischen Kinder und Jugendlichen sei dann von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei gehe es um Alter, Vorkenntnisse und Sprachstand sowie den Wunsch der Familien auf Rückkehr in die Ukraine oder Verbleib in Deutschland. Die Planungsphase für das Schuljahr 2023/2024 hat begonnen. Konkrete Schulen, wo es für die Kinder weitergehen wird, könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden, erklärte Nikolov.

Start zwei Monate nach Kriegsbeginn

Am 24. Februar 2022 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnen lassen. Zwei Monate später waren bereits 2600 geflüchtete Kinder in Dresden registriert, etwa 1100 davon seinerzeit im schulpflichtigen Alter. In enger Abstimmung mit dem Landesamt entschloss sich die Stadt für die Einrichtung eines Schulstandortes ausschließlich für die Betreuung ukrainischer Kinder. Ende April startete das Projekt am Höckendorfer Weg.

„Ein Schwerpunkt in diesem Schuljahr liegt darauf, dass Schülerinnen und Schüler Grundlagen des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) lernen, um eine Teil- und Vollintegration zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen“, erläutert Lasub-Vertreterin Nikolov. Dieser DaZ-Unterricht finde neben dem Fachunterricht in der Herkunftssprache wie geplant bis Schuljahresende statt. Etwa 1300 Schüler aus der Ukraine sind aktuell in Dresden.

Bleibeperspektive für viele unklar

Da die Bleibeperspektive in vielen Familien noch unklar ist, so fügte Nikolov hinzu, sei „die Motivation Deutsch zu lernen nicht bei allen Schülerinnen und Schülern gleich ausgeprägt“. In der Oberschule werden zurzeit etwa 200 Schüler von 10 Lehrkräften in altershomogenen Klassen unterrichtet. Dabei gibt es eine 5. Klasse, zwei 6. Klassen, zwei 7. Klassen, eine 8. Klasse, zwei 9. Klassen und eine 10. Klasse.

In der Grundschule lernen zurzeit etwa 80 Kinder in 4 altershomogenen Klassen. Für jede Klasse stehe eine Lehrkraft zur Verfügung. „In den ukrainischen Klassen unterrichten zum größten Teil geflüchtete ukrainische Lehrerinnen und Lehrer, deren Muttersprache Ukrainisch ist“, heißt es aus dem Lasub.

Grüne fordern schnellere Anerkennung von Abschlüssen

An dieser Stelle fordert Grünen-Stadtrat Torsten Schulze, dass „die Anerkennung ausländischer Abschlüsse bessere geregelt werden muss“. Mit dem Anerkennungsgesetz von 2012 sei die Möglichkeit geschaffen worden, ausländische Bildungs- und Berufsabschlüsse in Deutschland als gleichwertig anerkennen zu lassen.

Zu Beginn des Jahres ist laut Schulze die Förderung verschiedener Beratungsstellen weggefallen. Zudem dauere die Anerkennung oft mehrere Monate. Die dauerhafte Beschäftigung hänge aber von der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Abschlüsse ab, insbesondere im Bildungsbereich. „Eine schnelle und fachliche Beratung und eine zügige Prüfung und Anerkennung muss gewährleistet werden, auch in Dresden und Sachsen“, erklärte der Grünen-Stadtrat.

Höckendorfer Weg für Universitätsschule geplant

Hintergrund für das Ende der ukrainischen Schule am Höckendorfer Weg sind vor allem die weiteren Planungen der Stadt für diesen Standort. Er wird zukünftig für die Universitätsgemeinschaftsschule genutzt, die dort neben dem Gelände an der Cämmerswalder Straße ein weiteres Gebäude bekommen soll. „Die aktuelle Bauplanung geht von einem Baubeginn in 2024 aus“, teilte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf Anfrage mit. Die ukrainischen Kinder würden mit Schuljahresbeginn 2023/2024 in die Dresdner Schulen integriert.

Donhauser geht davon aus, dass vermutlich etwa 70 Prozent der ukrainischen Schüler "länger bleiben werden und ihren Schulabschluss in Dresden anstreben". Deshalb stimmt der Bildungsbürgermeister alle Beteiligten schon Mal auf Schwierigkeiten ein. "Fakt ist, dass alle ukrainischen Schüler in Dresden beschult werden." Dabei seien die Kapazitäten begrenzt, "was dazu führen wird, weiter auf ein gutes Miteinander der Schulen, Schulaufsicht und Amt für Schulen zu setzen". Dies sei bislang gelungen. Donhauser: "Ich bin zuversichtlich, dass die gute Zusammenarbeit auch für diese Herausforderung halten wird."