Maskierter Räuber mit Schusswaffe überfällt Lokal in Dresden-Striesen

Am Donnerstagabend hat ein junger Mann versucht, ein Lokal in Dresden-Striesen zu überfallen. Als es zur Rangelei kommt, löst sich ein Schuss aus der Pistole.

Dresden. In Dresden-Striesen kam es am Donnerstagabend zu einem Vorfall. Gegen 20.40 Uhr drang ein maskierter und mit Pistole bewaffneter Mann in ein Lokal an der Schandauer Straße ein. Er forderte die Herausgabe von Geld.

Da keiner der Angestellten der Aufforderung nachkam, begab sich der Räuber selbst zum Kassentresen. Dort überwältigte ihn einer der Mitarbeiter. Bei der Rangelei löste sich ein Schuss, durch diesen wurde niemand verletzt.

Der Täter, ein 17-jähriger Deutscher wurde festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handelte. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.