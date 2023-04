Jugendlicher in Nickern mit Messer bedroht – Öffentlichkeitsfahndung

Dresden. In Dresden-Nickern hat es einen versuchten Raubüberall gegeben. Am Mittwoch, dem 8. Februar, hat ein Jugendlicher an der Dohnaer Straße versucht, einen anderen Jugendlichen zu überfallen. Der Täter sprach das Opfer an und verlangte die Herausgabe seiner Kopfhörer und Jacke. Als der Angesprochene wegrannte, folgte ihm der Angreifer und bedrohte ihn mit einem Messer.

© Quelle: Die Polizei sucht diesen Jugendlichen.

Der Flüchtende entkam erfolgreich und unverletzt. Der Täter war etwa 16 Jahre alt, zwischen 1,7 und 1,75 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke mit dem Schriftzug „Calvin Klein“. Hinweise:(0351) 483 22 33