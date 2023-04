Jugendlicher in Nickern mit Messer bedroht – Täter stellt sich

Dresden. In Dresden-Nickern hat es einen versuchten Raubüberall gegeben. Am Mittwoch, dem 8. Februar, hat ein Jugendlicher an der Dohnaer Straße versucht, einen anderen Jugendlichen zu überfallen. Der Täter sprach das Opfer an und verlangte die Herausgabe seiner Kopfhörer und Jacke. Als der Angesprochene wegrannte, folgte ihm der Angreifer und bedrohte ihn mit einem Messer.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat sich der Täter inzwischen der Polizei gestellt.