Ein Jugendlicher ist am Samstag Opfer eines Verbrechens geworden. Ein Unbekannter raubte den Jungen in Dresden-Seevorstadt aus.

14-Jähriger wird in Dresden-Seevorstadt von Unbekannten überfallen

Dresden. In der Nacht zum Samstag wurde ein Jugendlicher in Dresden-Seevorstadt von einem Unbekannten überfallen. Gegen 0.05 Uhr befand sich der 14-Jährige an der Haltestelle Oskarstraße, als er von einem Mann festgehalten wurde.

Dieser forderte die Musikbox des Jungen. Nachdem er das Gerät im Wert von 80 Euro erhielt, flüchtete der Täter in Richtung Großer Garten. Der Junge blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.