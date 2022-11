﻿Fünf Raubüberfälle in Dresden am Wochenende – Polizei prüft Zusammenhang

Insgesamt fünf Raubüberfälle im Stadtgebiet meldet die Polizei übers Wochenende. Die meisten davon trugen sich abends zu – ein Fall ereignete sich am helllichten Tag. Alle Täter kamen bisher davon.

Die Polizei ermittelt in den einzelnen Fällen und prüft, inwieweit sie zusammenhängen (Symbolbild).

Dresden. Insgesamt fünf Raubüberfälle haben sich am Wochenende in der Stadt ereignet. Das meldete am Montag die Polizei.

Am Samstagabend sprach auf der Alaunstraße ein Mann drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an und verlangte Geld, Tabak oder Drogen von ihnen. Als sie ihm nichts davon gaben, kamen zwei weitere Täter hinzu, die die Jugendlichen bedrängten, bis sie ihre Portemonnaies vorzeigten. Daraus stahlen die Männer rund 20 Euro und verschwanden.

Wenige Stunden später überfielen an der Walter-Arnold-Straße in Strehlen drei Männer einen 31-Jährigen. Einer der Täter stieß ihn zu Boden, die Männer drohten ihm und nahmen ihm sein Handy und seinen Schlüsselbund ab. Dann flohen sie und ließen den Mann leicht verletzt zurück.

Drei Überfälle am Sonntag

Am Sonntagvormittag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall bei helllichtem Tag: Zwei Unbekannte schlugen einen 24-Jährigen, stahlen ihm sein Smartphone aus der Jacke, durchwühlten seinen Rucksack und flohen mit seiner EC-Karte.

Gegen Abend wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren Opfer eines weiteren Überfalls, diesmal in der Seevorstadt: An der Haltestelle Lennéstraße traten fünf Männer an sie heran, forderten Geld nahmen ihnen etwas mehr als 40 Euro ab.

Gegen 20 Uhr verfolgten drei Männer einen 16-Jährigen auf der Georg-Wrba-Straße. Sie stellten sich ihm in den Weg, bedrohten ihn mit einem Messer und zwangen ihn, seine Taschen zu leeren und seine Jacke auszuziehen. Mit der Steppjacke des Jugendlichen flohen auch diese Täter.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes, schweren Raubes und räuberischer Erpressung in den einzelnen Fällen und prüft die Zusammenhänge der Taten.

