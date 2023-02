﻿Nicht nur bei der Forschung herausragend: Stelen sollen TU Dresden sichtbarer machen

Dresden. Weite Teile des Dresdner Südens sind geprägt von der Technischen Universität und vielen Forschungseinrichtungen, nur richtig sichtbar, so sagt es Rektorin Ursula M. Staudinger, ist das nicht immer. Tatsächlich reihen sich im dicht bebauten Süden die Forschungs- und Lehrgebäude teils nahtlos an Wohnhäuser, verschwimmen hier zuweilen die Grenzen. Nach außen hin werden diese nun ab sofort jeweils sechs Meter hohe Stelen aufzeigen, die an vier wichtigen Eingangstoren des Hauptcampus die Spitzenforschung sichtbarer machen sollen.

Reflektierende Folie statt aufwendige Beleuchtung

In den vergangenen Tagen waren dazu an der Bergstraße auf der Südhöhe sowie an der Kreuzung mit der Nöthnitzer Straße, am Andreas-Schubert-Bau am Zelleschen Weg sowie an der Teplitzer Straße nahe des Weberplatzes die Stelen montiert worden. Deren Aufdruck ist in Anlehnung an das für den Campus entwickelte Leitsystem entworfen worden. Eine reflektierende Spezialfolie sorgt dafür, dass die Schrift auch nachts lesbar ist, was wiederum die Beleuchtung spart – und deshalb auch nachhaltiger ist.

Die Stelen sollen die Technische Universität und die in dem Verbund Dresden Concept organisierten au­ßerhochschulischen Einrichtungen allerdings nicht abgrenzen, sondern die Menschen willkommen heißen. „Wir sind ein offener Campus“, erklärt Ursula M. Staudinger, die bei ihrem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren angekündigte hatte, die Uni nicht nur weiter internationalisieren zu wollen, sondern die Hochschule für neue Zielgruppen zu öffnen und in der Region sichtbarer zu machen.

Stadt und Uni wollen sich noch enger abstimmen

Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke), in deren Ressort es ab sofort eine Stabsstelle Wissenschaft gibt und über die sich künftig Stadt und Hochschule noch enger abstimmen wollen, sieht in den Stelen einen wichtigen Beitrag für die Universität. Zugleich sei es für Dresden wichtig, mit der Exzellenzuni und den zahlreichen außeruniversitären Einrichtungen einen europaweit so wichtigen Forschungsstandort zu haben.

Den vier Stelen sollen weitere folgen. Inzwischen gebe es auch schon Anfragen von außeruniversitären Forschungsinstituten, die damit in ih­rem Umfeld auf sich aufmerksam machen wollen.