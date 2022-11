TU Dresden: Umgang mit dem Tod von Tieren

© Quelle: via www.imago-images.de

Vortrag am 10. November

Dresden. Für viele Menschen ist das Zusammenleben mit Tieren unabdingbar, die dabei praktisch zu Familienmitgliedern werden. Zum Leben gehört aber immer der Tod. Ein harter Schnitt und viele ungeklärte Fragen folgen darauf. Wohin mit dem Tier? Und wie mit der Trauer umgehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Fragen möchten Prof. Dr. Julia Enxing vom theologischen Lehrstuhl (kath.) der TU Dresden sowie Doris Kaube, Inhaberin der Tierbestattungen Elbflorenz, und ihre Tochter Anja Kaube am Abend des 10. Novembers beantworten. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „TU Dresden im Dialog: Mensch-Tier-Beziehungen – interdisziplinäre Perspektiven“. In 10 öffentlichen Veranstaltungen, jeweils 18 bis 19.30 Uhr, werden an unterschiedlichen Orten die gesellschaftlichen Kontexte von Mensch und Tier diskutiert.

Die Veranstaltungen sind kostenlos und ohne Anmeldung zu besuchen. Der Ort am 10. November ist das Haus der Kathedrale, Schloßstraße 24.

Von cki