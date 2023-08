﻿Verkehrswissenschaft auf einer 1,3 Kilometer Modellbahn an der TU Dresden

Dresden. Über 50 Züge, rund 150 Signale, 186 Weichen und das alles auf einer Gleisstrecke von 1,3 Kilometern – Das Eisenbahnbetriebslabor (EBL) der Technischen Universität Dresden bildet mit seinen Schienen und Zügen im Maßstab 1:87 eine Strecke von etwa 110 Kilometern ab. Studierende der Verkehrswissenschaftlichen Fakultät lernen hier seit den 1950er Jahren die komplexen Abläufe und die Technik des Eisenbahnbetriebs in der Praxis kennen. In regelmäßigen Übungen müssen sie rangieren, Weichen stellen und die Signalanlagen bedienen.

„Wir haben versucht, einen möglichst realistischen Fahrplan zu erschaffen“

Je 15 Studenten der Verkehrswissenschaften nehmen an den Einheiten teil. Für drei Stunden ist es ihre Aufgabe, den Eisenbahnbetrieb möglichst reibungslos aufrecht zu erhalten. „Wir haben versucht, einen möglichst realistischen Fahrplan zu erschaffen“, erklärt Dr. Beate Lux, seit 2020 Leiterin des EBL. Personen- und Güterzüge sowie eine Stadtbahn sind genauestens aufeinander abgestimmt. Die Studenten müssen dafür sorgen, dass die Züge auf den richtigen Gleisen zum stehen kommen, rechtzeitig die Fahrbahn für andere Eisenbahnen räumen und sogar Türenkontrollen bei den Personenzügen durchführen. „Wie bei der echten Bahn auch, kann es dabei auch immer wieder zu Ausfällen oder Verspätungen kommen“, erklärt Lux. „Damit solche Situationen wieder ausgeglichen werden können, lässt sich die Uhr verlangsamen, sodass die Studenten zwei statt einer Minute zum Rangieren haben.“

„Das Lernen am physischen Beispiel steigert den Lernprozess“

Auch Kommunikation ist wichtig. Per Telefon müssen sich die Studenten mit ihren Kollegen an den anderen Bahnhöfen absprechen und die Abfahrten der Züge gut koordinieren. „Solche Abläufe nur theoretisch zu lernen, bringt im Verhältnis zu den praktischen Übungen kaum etwas“, sagt Raphael Wicht, Student der Verkehrswissenschaften. „Ganz abgesehen davon macht der Eisenbahnbetrieb so auch einfach Spaß“, fügt er hinzu. „Das Lernen am physischen Beispiel steigert den Lernprozess“, sagt auch Beate Lux. „So bekommt man einfach am schnellsten ein Gefühl für die Interaktion von Technik, Mensch und Infrastruktur.“

Student Raphael Wicht bedient ein digitales Stellwerk. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

Realistische Fahrdynamik

Im Gegensatz zu herkömmlichen Modelleisenbahnen verfügt die Anlage im Gerhard-Potthoff-Bau über eine realistische Fahrdynamik. Die Züge benötigen eine gewisse Zeit, um Fahrt aufzunehmen, und haben außerdem einen realistischen Bremsweg. Eine weitere Rolle spiele auch, ob es bergauf oder -ab ginge, erklärt Beate Lux. „Dadurch bekommt man ein gutes Gefühl für das Verkehrsmittel Eisenbahn“, findet auch Hosea Winter, einer der Betreuer für die unerfahreneren Studenten. „Ich persönlich finde es auch spannend, die Entwicklung der Eisenbahntechnik von den 20ern über deie 60er bis heute zu sehen“, sagt er.

Mechanische Stellwerke aus dem frühen 20. Jahrhundert werden noch immer per Hand bedient. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

Eisenbahnechnik aus allen Epochen

Die Anlage verfügt über Stellwerke aus allen Epochen der Eisenbahngeschichte, denn auch in der Realität sind die verschiedensten Stellwerksbauformen noch immer in Benutzung. Während einige der sieben Bahnhöfe des EBL mit elektronischen Stellwerken versehen sind, verfügen andere über mechanische oder Drucktastenstellwerke. „Es ist wichtig, dass die Studenten mit den verschiedenen Technikgenerationen umgehen können“, betont Lux. Realitätsnähe sei einer der wichtigsten Ansprüche des EBL.

„Bei solch komplexen Abläufen kann es schon mal zu Fehlern und Verwirrung kommen“

Wie verschieden die Bedienung der Stellwerke sein kann, wird einem vor allem im Vergleich der modernen digitalen zu den alten mechanischen Stellwerken klar. Während erstere allein durch Maus und Tastatur bedient werden können, funktioniert die Alttechnik mithilfe verschiedener Schlüssel, großer Hebel und Schalter, die in bestimmten Reihenfolgen betätigt werden müssen. „Bei solch komplexen Abläufen kann es schon mal zu Fehlern und Verwirrung kommen. Deshalb bekommen die Studierenden auch stets Unterstützung durch erfahrene Betreuer,“ erklärt Lux.

Verkehrswissenschaft mit der Modellbahn Im EBL lernen studierende alles über den Eisenbahnbetrieb. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

Schulungen für andere Bahnangestellte

Mit einem Team aus drei Mitarbeitern kümmert sie sich um das riesige Eisenbahnsystem im Kellergeschoss des Potthoff-Baus. „Die Vorbereitungen für die Kurse sind sehr aufwendig. Wir müssen verschiedene Szenarien entwerfen, die Anlage in die jeweiligen Ausgangszustände versetzen und vor allem die ganze Technik regelmäßig warten.“ Für Reinigung und Wartung werden in erster Linie die Semesterferien genutzt. Doch auch in dieser Zeit wird das EBL oft in Beschlag genommen. Auch Kurse und Seminare finden hier im Rahmen der berufsbegleitenden Ausbildung zukünftiger Fahrdienstleiter statt. Angestellte von Verkehrsunternehmen, die in Bereichen außerhalb des Fahrbetriebes arbeiten, absolvieren Schulungen, um ein besseres Gefühl für diesen zu bekommen, so etwa Informatiker oder Servicekräfte.

„Die Lerneinheiten im Eisenbahnbetriebslabor sind für unsere Studenten das gleiche, praktische Experimente für Chemiker“, erklärt Beate Lux. „Natürlich kann man verschiedene Fälle des Eisenbahnbetriebes auch irgendwie in der Theorie lenen, verstehen und durchgehen. Am schnellsten und besten lernt man aber dann eben doch durch Praxiserfahrung.“

