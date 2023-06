Nachhaltigkeitswoche an der Technischen Universität Dresden

Dresden. „DO it NOW!“ (zu Deutsch: Mach es jetzt!) ist der Leitspruch, unter dem am 19. Juni die Technische Universität Dresden (TUD) ihre Nachhaltigkeitswoche einläutet. Wobei Woche untertrieben ist, denn das Programm geht bis zum 28. Juni. Zu verschiedenen Veranstaltungen der Aktionswoche sind Studenten, Beschäftigte sowie die Stadtgesellschaft eingeladen. Es soll um Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber auch deren ökonomische und soziale Perspektive gehen.

Workshops, Vorträge und Speeddating

Hauptsächlich wird die „DO it NOW!“-Woche im Bereich vor der Alten Mensa an der Mommsenstraße stattfinden. Dort beginnt auch ab 10.30 Uhr der erste Aktionstag. Es folgen Workshops zum nachhaltigen Feiern, zur Klimaethik und zur nachhaltigen Digitalisierung. In Vorträgen informieren sich Interessierte zur Mobilität von morgen, Biodiversität sowie nachhaltigem Wirtschaften. Ein Speeddating mit Nachhaltigkeitsinitiativen der Stadt und der TU Dresden gibt es obendrauf.

Jubiläumsveranstaltung zum Ende

Eine Festveranstaltung zum Jubiläum „20 Jahre Umweltmanagement nach EMAS“ beschließt am 28. Juni die Nachhaltigkeitstage. Seit 2003 nimmt die TUD am „Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung“ teil. Im Rahmen dessen habe die Universität viel in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit bewegen können. Prof. Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung spricht ab 13 Uhr über „Die Faltung der Welt: ein freiheitlicher Weg aus Klimakrise und Wachstumsdilemma“ im Schönfeld-Hörsaal. Alle weiterführenden Informationen sowie das gesamte Programm findet sich auf der TU-Website.

Programm:tu-dresden.de/umwelt/nachhaltigkeitswoche

