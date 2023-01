﻿TU Dresden übernimmt neues Versuchszentrum für Fahrzeugtechnik

Dresden. In einem neuen Versuchszentrum für Fahrzeugtechnik kann das Institut für Automobiltechnik der Technischen Universität Dresden (TU) neuartige Fahrzeug- und Antriebskonzepte erforschen. Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann hat die 37-Millionen-Euro-Investition in zwei Prüfstandshallen in Dresden-Strehlen am Freitag offiziell an TU-Rektorin Ursula M. Staudinger übergeben. 33 Millionen Euro kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und vier Millionen vom Freistaat Sachsen.

Wie es sich für ein Versuchszentrum gehört, das vernetztes und autonomes Fahren erforscht, übergab Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU, Mitte) nicht den symbolischen Schlüssel an Prof. Dr. Ursula M. Staudinger, sondern einen Transponder. Die TU-Rektorin reichte diesen alsbald an Prof. Frank Atzler (r.), den Inhaber des Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren und Antriebstechnik, weiter. © Quelle: Dietrich Flechtner

Zwei alte Panzerhallen zu modernen Forschungsstätten umgebaut

Zwei zu DDR-Zeiten als Panzerhallen genutzte Gebäude aus hochfestem Beton sind unter Leitung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement(SIB) zu modernen Forschungshallen ausgebaut worden. Auf 1500 Quadratmetern wird hier künftig an 14 Prüfständen, in Messlaboren und Werkstätten an Grundlagen für das automatisierte und vernetzte Fahren geforscht. Mithilfe der Prüfstände sollen komplette Fahrzeuge, Fahrzeug-Teilkomponenten und auch Systemkonzepte unter realitätsnahen Bedingungen entworfen, betrieben und getestet werden.

Im Mittelpunkt der Forschungen stehen die Themen Sicherheit, Effizienz und Fahrzeugphysik. „Wir schaffen hier eine europaweit einmalige Forschungseinrichtung“, sagte die TU-Rektorin. Aus Dresden würden in den kommenden Jahren wegweisende Impulse zur Mobilität der Zukunft kommen, kündigte sie an. Gemeinsam mit dem geplanten Smart Mobility Lab in der Lausitz bilde das neue Zentrum eine wesentliche Voraussetzung, um nachhaltige und sichere Mobilität zu erforschen. Dabei gehe es insbesondere um die Stärkung der Forschungsexzellenz der TU Dresden im Bereich automatisiertes und vernetztes Fahren.

TU-Rektorin: Exzellenz in der Forschung setzt exzellente Infrastruktur voraus

Wissenschaftliche Exzellenz sei heutzutage ohne eine exzellente Infrastruktur nicht mehr möglich betonte Staudinger mit Blick auf die Herausforderungen für das SIB bei Ausbau und Sanierung der Hallen. Ohne die Zusammenarbeit mit dem Freistaat und im europäischen Rahmen, könne die Universität so etwas nicht leisten.

Um Schwingungen zu vermeiden, die die Ergebnisse anderer Versuche beeinflussen könnten, sind die Prüfstände auf bis zu 350 Tonnen schwere Fundamente gebaut, die auf einer hydraulischen Luftfederung lagern. 1000 Liter Öl pro Minute strömen mit einem Druck von 280 bar durch Leitungen, um die Hydraulikzylinder der Schwingfundamente zu bewegen. Bis zu 1000 Kilowatt je Prüfstand muss die Elektroinstallation bereitstellen. Für die Haustechnik wurden 47 Kilometer Kabel verlegt und 930 Leuchten installiert.

Dass die Wände der Versuchsanlagen auch schusssicher sind, hat nicht mit der früheren militärischen Nutzung der Hallen zu tun. Bei den Versuchen rotierten manche Bauteile so schnell, dass wegfliegende kleine Metallstückchen die Durchschlagkraft von Gewehrkugeln erreichten, erläuterte SIB-Projektleiter Jörg Dittrich.

Der jetzt fertiggestellte Bauabschnitt hatte bereits im Juli 2018 begonnen. Die Pläne mussten immer wieder an neue Anforderungen der Forschung angepasst werden. Nur so konnte gewährleistet werden, so die TU-Rektorin, dass das neue Zentrum nicht schon bei Inbetriebnahme veraltet, sondern der Zeit weit voraus sei. In einem weiteren Bauabschnitt ist auch noch ein Simulatorgebäude geplant.

Test unter nahezu realen Bedingungen liefern Daten für die Forschung

Die Prüfstände sollen den Test von Fahrzeugen und Komponenten unter nahezu realen Bedingungen ermöglichen, wie sie auf der Straße auftreten. Ein Rollenprüfstand kann dafür zum Beispiel Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Kilometer pro Stunde simulieren. Bei den Tests geht es von physikalischen Daten beim Anfahren und Bremsen, Fahrerassistenzsystemen, Fahrzeugelektronik, der Rückgewinnung von Energie beim Bremsen sowie von neuartigen Batteriespeichern über die Auswirkungen der Fahrweise bis hin zum autonomen Fahren.

Die Ergebnisse sollen für weitere Forschungen am Institut für Automobilforschung genutzt werden, das an der Fakultät Verkehrswissenschaften angesiedelt ist und zu dem die Professuren Fahrzeugmechatronik, Kraftfahrzeugtechnik sowie Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme gehören.