Der Freistaat will auf dem Campus der TU Dresden an der Nöthnitzer Straße ein Parkhaus mit bis zu 400 Stellplätzen errichten. Doch das stößt nicht nur auf Zustimmung.

Dresden. Stoßstange an Stoßstange flankieren die parkenden Autos die Nöth­nitzer Straße – und auch in den Seitenstraßen sieht es nicht besser aus. Wer auf dem Campus der Technischen Universität im Dresdner Süden seinen fahrbaren Untersatz abstellen möchte, muss oft sehr lange suchen. Der geplante Ausbau des Campus in diesem Bereich wird das Problem nur noch weiter verschärfen. Deshalb gibt es jetzt Pläne für ein Parkhaus – die jedoch keineswegs nur auf Zustimmung stoßen.