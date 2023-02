﻿Nach acht Jahren Sanierung: Fritz-Foerster-Bau der TU Dresden erstrahlt in altem Glanz

Dresden. Chemie ist das, was knallt und stinkt – und wo halt auch schon mal was danebengeht. Über Jahrzehnte hinweg forschten im Fritz-Foerster-Bau auf dem Campus der Technischen Universität Dresden die Chemiker in ihren Laboren, ließen den Elementen ihren Lauf, der bisweilen in Wänden, Böden und Abflussrohren endete. Große Teile des markanten Gebäudes im Herzen des Campus waren deshalb kontaminiert, was bei der Sanierung die Fachleute vor eine große, und zugleich nicht die einzige Herausforderung stellte.

Bereits 2014 war mit der Rekonstruktion des seit 1922 nach Plänen des Architekten und Hochschullehrers Martin Dülfer errichteten Gebäudes begonnen worden. Dass die Mitarbeiter der Chemischen Institute hier reichlich Spuren hinterlassen hatten, war den beteiligten Planern durchaus bewusst. Nur der Umfang hat sie überrascht. „Hier ist praktisch mit allem experimentiert worden, was das Periodensystem der Elemente so hergibt“, sagt Christine Behrens vom für die Gebäude der Uni zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement.

Wissenschaftsstaatssekretär Andreas Handschuh (l.) und Finanzminister Hartmut Vorjohann überreichten Rektorin Ursula M. Staudinger symbolisch den Schlüssel für den sanierten Fritz-Foerster-Bau. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Chemiker der TU waren nach der Jahrtausendwende größtenteils ausgezogen, wechselten hinüber in den benachbarten Neubau an der Bergstraße. Die Architekten nutzten das markante Gebäude noch einige Jahre unter anderem für ihre Werkstätten, bevor die Hochschulleitung beschloss, dort in bester und zentraler Lage zwischen Hörsaalzentrum und Mommsenstraße die eigene Verwaltung unterzubringen – was die Sanierung und den Umbau des Fritz-Foerster-Baus nötig machte.

Mit drei bis vier Jahren hatten die Verantwortlichen ursprünglich gerechnet. Tatsächlich wurden daraus acht, bevor am Montag Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) nun endlich symbolisch den Schlüssel des fertigen Gebäudes an TU-Rektorin Ursula M. Staudinger überreichen konnte. Um die Altlasten im Gebäude zu beseitigen – ein Problem war allen voran Quecksilber –, musste es teils völlig entkernt werden. Letztlich blieben nur die Außenwände mit der Klinkerfassade stehen, so Christine Behrens, was nicht zuletzt die Statiker ins Schwitzen gebracht habe.

Neben der Kontamination war übrigens auch eine sogenannte Geruchssanierung nötig – damit die Verwaltungsmitar­beiter in ihren Büros künftig nicht buchstäblich mit der Nase auf die frühere Nutzung gestoßen werden.

Wegen der gefährlichen Altlasten mussten große Teile des Gebäudes komplett entkernt werden. © Quelle: SIB/Repro: Dietrich Flechtner

Die zeitraubende Entsorgung der Altlasten war aber keineswegs die einzige Herausforderung, vor de­nen Architekten und Ingenieure bei der Sanierung standen. Das Gebäude gilt als seltenes Beispiel der Reformarchitektur in Dresden. An der Fassade finden sich darüber hinaus Elemente des Expressionismus und des Jugendstils, innen solche des Art decó. Das Ensemble mit den beiden zuerst errichteten Flügeln, das erst später durch den Mittelbau mit einem Hörsaal ergänzt worden war, hatte Martin Dülfer in gedanklicher Anlehnung an ei­n Schloss oder eine Burg entworfen. All das musste mit heutigen Anforderungen un­ter ei­nen Hut gebracht werden.

Alte Bleiglas-Muster gerettet

Ein Beispiel dafür sind die Fenster. Etliche Scheiben sind mit Mustern aus Bleiglas versehen. Mit viel Aufwand wurden diese Muster ausgebaut und in neue Scheiben eingesetzt. Bisher waren die Fenster zudem einglasig, was aber hinsichtlich der energetischen Anforderungen nicht mehr zeitgemäß ist. Die neuen Scheiben mit den alten Bleiglaselementen wurden deshalb zusätzlich auf moderne Fenster aufgesetzt, erklärt Christine Behrens.

TU-Rektorin Ursula M. Staudinger zeigt eines der rekonstruierten Fenster mit dem originalen Bleiglasschmuck. © Quelle: Dietrich Flechtner

Viel Aufwand trieben Planer und Bauleute derweil auch im Mittelgebäude. Der einst steile Hörsaal des Fritz-Foerster-Baus wurde verkleinert, das Gestühl ist nun flacher angeordnet. Der Saal reicht nicht mehr hinab in die von der Mommsenstraße aus ebenerdig zugängliche Etage. Dort entstand ein Foyer mit Treppen, die hinab zu dem Eingang im Hof führen – ein Durchbruch von der Mommsenstraße zum Campus, den es so zuvor so nicht gab.

Der Hörsaal mit seiner charakteristischen Kassettendecke ist ebenfalls mit viel Aufwand © Quelle: Dietrich Flechtner

Während ein Großteil der knapp 7000 Quadratmeter Nutzfläche des Gebäudes für die Verwaltung vorbehalten ist – insgesamt entstanden mehr als 400 moderne Arbeitsplätze – wird der Fritz-Foerster-Bau mit dem Hörsaal und einigen neu eingerichteten Seminarräumen aber auch weiterhin für die Lehre offen bleiben. Außerdem zog auch das Service Center Studium, die zentrale Anlaufstelle für Studenten, von der Unibibliothek ins Erdgeschoss ein.

Rektorin: Exzellente Uni braucht exzellenten Campus

Durch die neue Gestaltung und Nutzung allen voran des Mittelteils erhofft sich Rektorin Ursula M. Staudinger eine weitere Belebung des Bereichs und verweist dabei auch stolz auf den Innenhof. Dort haben die Bauarbeiter am Hang übergroße Stufen mit Sitzgelegenheiten angelegt. „Wir sprechen von unserem Amphitheater“, so die Rektorin, die darauf verweist, dass eine exzellente Universität auch einen exzellenten Campus benötige.

Unterm Strich summieren sich die Kosten für Sanierung und Umbau auf satte 56,5 Millionen Euro. Das Geld stammt größtenteils aus dem Haushalt des Freistaats. Rund fünf Millionen Euro steuerte die Eu­ropäischen Union bei.