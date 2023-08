﻿TU-Forscher aus Dresden sammelt Spenden für Berlin-Marathon

Dresden Spendenaktion. Bevor Ismail Bayram ein Läufer wurde, war er ein Raucher. Mit 15 fing er an. „Ziemlich früh“, sagt er viele Jahre später in einem Zimmer, das ihm die TU Dresden am Zelleschen Weg eingerichtet hat. Er lächelt, bleibt gelassen, obwohl er unter Zeitdruck steht. Termine, Training, zwischendurch schnell Mittag essen. Bayram, so wirkt es, verlangt viel von sich selbst.

Seit ein paar Wochen hat er einen Platz in der Psychologie des Lehrens und Lernens. Bayram erforscht, wie Sportler ihre Leistung verbessern können – auch mithilfe virtueller Realitäten, die ein Computer erzeugt. Das Rauchen hat Bayram längst aufgegeben. Stattdessen gibt er sich einer gesünderen, aber irgendwie auch atemraubenden Leidenschaft hin: dem Marathon.

Bayram braucht mindestens 660 Euro

Bayrams Traum ist es, am Berlin-Marathon teilzunehmen. Das Rennen, sagt er, gehört zu den größten und wichtigsten in der Sportart. Nach Angaben der Veranstalter gehen in diesem Jahr 45.000 Menschen aus 150 Nationen an den Start. In Berlin werden immer wieder Weltrekorde gebrochen, zuletzt 2022 von Eliud Kipchoge. Der Mann aus Kenia schaffte die 42,195 Kilometer in zwei Stunden, einer Minute und neun Sekunden.

Von diesem Niveau ist Bayram weit entfernt. Seine Bestzeit liegt bei drei Stunden und 20 Minuten. Dennoch will er am 24. September neben, oder genauer: hinter den Meistern der Disziplin laufen. Eine Möglichkeit, einen Startplatz zu bekommen, besteht darin, dass man im Team einer Charity Organisation antritt. Bayram versucht es in der Stiftung Kinderherz, braucht dafür aber noch Geld. Mindestens 660 Euro.

Fast zwei Stunden dribbeln mit einem Fußball

Um das Geld aufzubringen, hat er nun eine Spendenaktion gestartet. Jeder Euro, der gespendet wird, soll in die Kinderherz-Forschung fließen. Die 360-Euro-Marke war am Montag schon erreicht. Für den Rest bleibt Bayram Zeit bis zum 23. August. „Das Geld kommt garantiert dort an, wo es etwas bewirken kann“, heißt es auf seiner Spenden-Seite im Internet.

Bayram stammt aus der Türkei. Promoviert hat er in Sportbiomechanik an der Anadolu-Universität, seine Studien führten ihn aber auch nach Deutschland. Stuttgart war die Stadt, in der er die Zigaretten gegen die Laufschuhe tauschte. Freunde überredeten ihn irgendwann zu einem Marathon. Er sagte zu – und stürzt sich seitdem immer wieder ins Abenteuer, wie Bilder auf seinem Instagram-Profil zeigen: Bayram, der in Shorts über Straßen fegt. Bayram, der in Turnschuhen durch Felsspalten läuft.

Und dann ein Video von einem Rennen, bei dem Bayram fast zwei Stunden lang einen Fußball vor sich her dribbelt.

Marathon – ein „Kampf mit sich selbst“

Bayram hat offenbar Spaß bei dem, was er tut, sei es Radfahren, Schwimmen oder Tennis. Hat er einen Marathon geschafft, fühlt er sich glücklich. Aber das ist nicht alles. Er will sich verbessern, immer noch mehr aus sich selbst herausholen. Ein Marathon, sagt Bayram, ist auch ein „Kampf mit sich selbst“.

Letztlich dreht sich Bayrams Forschung auch darum: Fähigkeiten erweitern, Grenzen überwinden. Er interessiert sich unter anderem für Trainingsinstrumente, die Muskelbewegungen erfassen und spürbares Feedback geben. Damit könnten beispielsweise Fußballer in virtuellen Realitäten lernen, Reize schneller aufzunehmen und zu verarbeiten. Auch Läufer könnten in Zukunft davon profitieren, wenn sie in Echtzeit Rückmeldung über ihre Körperhaltung bekommen.

Ismail Bayram befasst sich in seiner Forschung mit Instrumenten, die Bewegungen erfassen. © Quelle: Michael Lukaszewski

Mit dem Rauchen, erzählt Bayram, hatte er einst wegen der sozialen Kontakte angefangen. Aber das Laufen, überhaupt der Sport, hat sich auch als probates Kontaktmittel erwiesen. Über eine App auf seinem Handy steht er im Austausch mit anderen Läufern. In Dresden hat er schon große Runden mit Gleichgesinnten gedreht, war mit ihnen in der Sächsischen Schweiz. Auch aus dieser Gruppe hat er bereits Spenden für seinen Berlin-Traum bekommen.

: Wer Ismail Bayram unterstützen möchte, findet Informationen auf der Internetseite der Stiftung Kinderherz: stiftung-kinderherz.de/aktiv-werden/mitmachen/kinderherz-laeufer-sind-fit-fuer-marathon/marathon-berlin-2023/spendenaktionen#/detail/43921

