﻿Dresdner Exzellenzcluster „Physics of Life“: Mit Physik die Komplexität des Lebens erklären

Die etwa 100 Mitarbeiter des Dresdner Exzellenzclusters „Physics of Life“ wollen mit den Gesetzen der Physik den Auf- und Umbau von biologischen Strukturen wie Zellen, Geweben oder Organen erklären. Dafür forschen die Wissenschaftler beispielsweise an den Embryonen von Zebrafischen.

Professor Otger Campàs arbeitet seit 2021 am neu gegründeten Forschungscluster in Dresden.

Dresden. Das Team des Exzellenzclusters Physics of Life (PoL) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bedeutung physikalischer Gesetze für Wachstum und Strukturbildung in Organismen zu ergründen. Doch was genau machen die Wissenschaftler dort und welche Anwendungen ergeben sich daraus? Diese Fragen stellten die DNN Professor Otger Campàs, Sprecher des Exzellenzclusters.

Physik als Ergänzung zur Biologie?

„Physik ist eine Naturwissenschaft und sollte in der Lage sein, alle natürlichen Prozesse zu erklären, einschließlich der Komplexität des Lebens“, so der Wissenschaftler. „Also sollten wir als Physiker darauf hinarbeiten, die Umstrukturierung und Selbstorganisation von lebender Materie zu verstehen.“

Campàs ist seit dem Sommer 2021 Teil der Technischen Universität Dresden. Er übernahm den neu gegründeten Lehrstuhl für Gewebedynamik am Exzellenzcluster. Dort leitet er die Forschungsgruppe „Physik der embryonalen Selbstorganisation und Morphogenese“ und doziert für Studenten des neuen Masterstudiengangs „Physics of Life“.

Die Ziele des PoL

Doch woran genau arbeiten die etwas mehr als 100 Mitarbeiter des Clusters? „Wir fragen uns: Wie formen sich Strukturen wie Zellen, Gewebe oder Organe? Uns interessieren dabei besonders die physikalischen Prozesse, welche die Organisation lebender Systeme lenken, und für ihre Wechselwirkung mit wichtigen molekularen und zellulären Prozessen“, so Campàs.

Wenn sich Naturwissenschaftler beispielsweise mit Embryonen beschäftigten, liegt der Fokus meist auf der Genetik. Das Cluster geht einen anderen Weg und möchte stattdessen „die physikalischen Regeln finden, die den Aufbau von Geweben und Organen bestimmen“, erklärt der Professor.

Wie entstehen Organe aus physikalischer Sicht?

Campàs und sein Team forschen an Embryonen von Zebrafischen, einem Modellorganismus, der in der frühen Entwicklung sehr ähnlich zu anderen Wirbeltieren ist, auch dem Menschen. Die sich ständig verändernden Keimzellen bauen sich nach gewissen Regeln um, die immer noch nicht gänzlich verstanden sind „Wie wird ein Embryo mechanisch geformt? Wie entstanden die Segmente, die den Körper ausmachen, etwa Organe oder Gliedmaßen?“ – Diese Fragen wolle man durch eine neue Methodik beantworten, die Campàs’ Team in den vergangenen Jahren entwickelte.

„Die Kräfte, welche die Zellen erzeugen, um das Gewebe im dreidimensionalen Raum nach und nach aufzubauen, interessieren uns.“ Um diese sicht- und messbar zu machen, verwenden die Wissenschaftler winzige, farbige Flüssigkeitstropfen, die vom Gewebe aufgenommen werden.

Kräfte sicht- und messbar machen

„Stellen Sie sich einen großen Ballon vor, der in einer Menschenmenge aufgepustet wird. Menschen stoßen gegen den Ballon und verformen ihn dadurch.“ Dadurch könnte man die Kräfte, die innerhalb der Menschenmenge wirken, sichtbar machen, so die Erklärung des Professors.

Ähnlich funktioniere die Betrachtung von Kräften zwischen Zellen in einem Gewebe: Die Verformung des farbigen Tropfens wird durch ein spezielles Mikroskop betrachtet. Dabei könne man die Krafteinwirkung der Zellen beim Aufbau eines Organs sehen. „Die heutigen Mikroskope sind wirklich beeindruckend“, schwärmt Campàs.

Vererbung verstehen und künstlich nachbilden

Während Campàs’ Team am PoL die Wechselwirkung zwischen Zellen betrachtet, untersuchen andere Wissenschaftler Prozesse auf der Ebene einzelner Zellen. „Nach welchen physikalischen Gesetzen werden die Erbinformationen im Zellkern gespeichert und abgelesen? Am PoL haben wir herausragende Wissenschaftler, die genau das erforschen“, so Campàs über die Arbeit seiner Kollegen, den Professoren Jan Brugués und Helmut Schießel. Denn wer diese Prozesse versteht, könne sie auch nachbilden, so der Wissenschaftler.

Das PoL engagierte kürzlich Miki Ebisuya, eine Expertin auf dem Gebiet der synthetischen Entwicklungsbiologie. „Aus offensichtlichen ethischen Gründen dürfen wir nicht in die embryonale Entwicklung eines Menschen eingreifen. Deshalb bilden wir diese Prozesse künstlich nach, um die Entwicklung beim Menschen besser zu verstehen, ohne echte Keimzellen verwenden zu müssen“, beschreibt Campàs das Vorgehen seiner neuen Kollegin.

„Unser Cluster funktioniert anders“

„Die meisten Exzellenzcluster bekommen die Förderung und nutzen sie innerhalb der bestehenden Strukturen und für die Wissenschaftler, die schon an der Forschungseinrichtung angestellt sind.“ Doch das PoL gehe einen anderen Weg, so Campàs. „Unser Cluster funktioniert anders – wir setzen einen großen Teil unserer Ressourcen ein, um Spitzenforscher aus aller Welt anzuwerben um ein neues Institut aufzubauen.“

Die Mitarbeiter des PoL bei einer wissenschaftlichen Tagung im Mai 2022. Insgesamt arbeiten mehr als 100 Menschen beim Cluster in Dresden. © Quelle: Technische Universität Dresden - Physics of Life

Teambuilding ist eine der wichtigsten Aufgaben für Campàs’ und er ist stolz auf die Geschwindigkeit, mit der die Vergrößerung voranschreitet. „Als ich an der University of California geforscht habe, haben wir ein bis zwei Stellen im Jahr neu besetzt. In Dresden haben wir in den vergangenen zwei Jahren zehn Top-Talente als Forschungsgruppenleiter einstellen können.“

Das Cluster erhält 42 Millionen Euro Förderung für den Zeitraum 2019 bis 2025 durch die DFG. Rund 7,5 Millionen Euro habe man in Infrastruktur wie Mikroskope investiert. Mit den Mitteln bezahle man auch die laufenden wie neue Forschungsprojekte, so Campàs. Einen großen Teil der Summe verwendet PoL, um das Cluster aufzubauen. „Eines unserer erklärten Ziele war es, Top-Talente von außerhalb nach Dresden zu bringen. Das kostet natürlich Geld.“

Von Santa Barbara nach Dresden

Campàs selbst ist aus dem sonnigen Santa Barbara nach Dresden gezogen. Das Forschungsumfeld hier sei Weltklasse, erklärt er. „Die beiden besten Forschungsstandorte der Welt für Biologische Physik sind Princeton und Dresden.“ Die Max-Planck-Institute (MPI) in der Landeshauptstadt haben bereits vor rund 20 Jahren ein interdisziplinäres Arbeitsumfeld geschaffen. Das verschaffte Dresden einen Vorsprung gegenüber anderen Standorten, meint Campàs.

„Viele Universitäten in den USA versuchen diese Herangehensweise zu kopieren. Die Struktur der Forschungseinrichtungen in Dresden ist außergewöhnlich – Biologen, Physiker, Informatiker und Ingenieure wollen wirklich miteinander arbeiten und sich untereinander austauschen“, so Campàs über das Umfeld. „Als ich gehört habe, dass hier in Dresden – einem der weltweit besten Standorte für interdisziplinäre Forschung – eine neue Professur entsteht, war ich direkt interessiert.“

Die TU in Johannstadt

Neben der TUD stellt das MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik dem Cluster einige Laborräume zur Verfügung. Doch ein Umzug steht bereits an. Die Pläne für den Bau eines eigenen PoL-Gebäudes werden gerade finalisiert, es soll in der Johannstadt nahe des Uniklinikums entstehen.

Dort entstanden bereits mehrere Gebäude für die naturwissenschaftliche Forschung der TU Dresden, etwa für das Zentrum für Regenerative Therapien, dem BIOTEC und dem sogenannten B CUBE, in dem Bioengineering erforscht wird.

Der „Oscar der Wissenschaft“

Das Cluster arbeitet mit dem MPI-CBG nicht nur auf organisatorischer Ebene zusammen. Auch auf wissenschaftlicher Ebene findet eine Kooperation statt, die bereits ausgezeichnet wurde.

Besucher des Max-Planck-Institutes in Johannstadt (MPI-CBG) werden im Eingangsbereich von einer Treppe in Helixform begrüßt, die an einen DNA-Strang erinnert. © Quelle: MPI-CBG

So erhielt Anthony Hyman, Direktor des MPI-CBG, gemeinsam mit zwei Kollegen den Breakthrough Prize in Life Sciences, der auch als „Oscar der Wissenschaft“ bezeichnet wird. Die Jury des mit drei Millionen Dollar dotierten Preises ehrte die Entdeckung der Wissenschaftler im Bereich der Zellorganisation, einem Forschungsschwerpunkt, welcher aus der engen Zusammenarbeit zwischen Physikern und Biologen in Dresden hervorgegangen ist. Prof. Hyman leitet nun den Forschungsbereich der molekularen Kondensate im PoL Netzwerk.

Doch auf diesen Lorbeeren kann sich das Cluster nicht ausruhen. Der Folgeantrag für weitere sieben Jahre Förderung muss bis August des kommenden Jahres bei der DFG eingegangen sein. Damit Dresden seinen Ruf als Top-Standort im Bereich der Biologischen Physik behält, braucht es auch in den kommenden Jahren weitere Fördergelder.