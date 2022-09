Fünf Schülerinnen und Schüler dürfen das Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums beim Bundesfinale im Golf in Berlin vertreten. Los gehts am Dienstg.

Dresden. Golf ist kein Sport. Golf ist nur etwas für Reiche. Golf spielen nur alte Männer in Rente. Alles Klischees? Immer mehr junge Menschen finden ihren Weg zum Golfen. So auch fünf Schülerinnen und Schüler des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden. Vom 13. bis 17. September vertreten sie ihre Schule beim 100. Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin.

Drei Jungs und zwei Mädchen von der sechsten bis zur neunten Klasse bilden die Schulmannschaft. Gutgelaunt erzählen sie von sich und ihrem Sport. „Dazu gekommen sind die meisten über ihre Eltern“, sagen Adrian Stockmann (13) und Richard Fleischer (11). Seit zehn bzw. acht Jahren golfen sie bereits. Richard hat es mittlerweile sogar in den Leistungskader seines Vereins, des Golfclubs Dresden Elbflorenz in Possendorf, geschafft. Hier trainieren die Schüler auch. Die Geschwister Donata (15) und Prisca (13) Gockel haben durch ein Golfcamp ihre Liebe zum Sport entdeckt. Die Teilnahme an Turnieren und natürlich Siege motivieren die beiden dabeizubleiben. Carl John (14) hat sich von seinem Bruder, der vom Fußball zum Golf gewechselt ist, umstimmen lassen. Ein paar Jahre fuhr er zweigleisig, bis er jetzt ambitioniert im Kader golft – als amtierender Clubmeister, wie er nicht ohne Stolz erwähnt.

Ohne einen einzigen Abschlag ins Finale

Als Landesmeister der Wettkampfklasse 3 (Jahrgänge 2007-2010) in Sachsen haben die fünf sich für das Bundesfinale qualifiziert. „Aber der Weg dahin war kurios“, deutet Prisca lachend an. Neben ihnen hatte sich nur die Dresden International School für das Landesfinale angemeldet. Da diese wegen früherer Sommerferien keine komplette Mannschaft aufstellen konnte, kamen die Tschirnhäuser ohne einen einzigen Abschlag eine Runde weiter. „Ich denke, wir hätten trotzdem gute Chancen gehabt“, ist Danilo Nikolov sich sicher. Der Lehrer für Sport und GRW (Gemeinschaftskunde, Rechtserziehung, Wirtschaft) betreut das Team. Er selbst hat erst mit Arbeitsbeginn vor sieben Jahren mit dem Golfen angefangen.

Obwohl das Tschirnhaus kein Sportgymnasium ist, ist die Auswahl an Sportarten groß. Zunächst durch das Projekt „Abschlag Schule“ des Deutschen Golfverbandes und anschließend durch das Engagement der ehemaligen Schulleiterin Sandra Gockel, die heute für die CDU im sächsischen Landtag sitzt, wurde insbesondere der Golfsport unterstützt. Dank der Sportförderklasse in der Unterstufe, bei dem auch junge Golfer dabei sind, und des Sportprofils in der Mittelstufe mit Golf- oder Wassersportschwerpunkt, ist die Sportart fest ins Schulleben integriert. Mittlerweile kommen sogar einige Kinder wegen Golf an die Schule. Andere entdecken den Sport später. Die Schule ermöglicht allen Schülern Golf zu spielen, denn sie müssen nichts bezahlen, da die Schule die Ausrüstung stellt. Sobald man ambitionierter golfen möchte, wird es aber schnell teuer. „Ein gutes Set Schläger kann schon so 1000 Euro kosten“, berichtet Prisca.

Die Vorbereitung aufs Bundesfinale war nicht sonderlich intensiv. Jeder hat für sich trainiert. Einige üben im Garten und spielen ab und zu auf dem Platz. Die Kaderspieler trainieren mehrmals die Woche inklusive Fitness- und Stabilitätseinheiten im Verein.

Schwere Gegner aus Süddeutschland

In Berlin treffen sie nun auf Golfer aus fast ganz Deutschland. „Insbesondere die Süddeutschen werden schwere Gegner“, analysiert Carl. Beim Golf Club Gatow werden alle ihr Können unter Beweis stellen. Mit dem Zug geht es für die Schüler und den Lehrer am heutigen Dienstag nach Berlin, während hilfsbereite Eltern das Equipment mit dem Auto transportieren. Nach mehreren Übernachtungen im Hotel, einem Tag für Akkreditierung und letzte Trainingseinheiten, zwei Wettkampftagen mit Siegerehrung und Party im Velodrom geht es erst am Samstag für die Mannschaft zurück. Der verpasste Unterrichtsstoff muss zwar nachgeholt werden, aber alle Fachlehrer seien bereit, sie zu unterstützen, erzählt Nikolov. „Sport hat an der Schule einen hohen Stellenwert.“

Trotz einiger erfolgreicher Sportmannschaften an der Schule, die sich Landessieger nennen dürfen, schafften es bisher nur die Golfer ins Bundesfinale. Letztes Mal wurde das Tschirnhaus Zweiter. Adrian schaut aber gelassen nach Berlin. „Es geht eher um die Erfahrung und die Golfgemeinschaft als ums Gewinnen“, ergänzt Prisca. Dennoch gibt sie zu, dass die Aufregung wahrscheinlich noch kommt. Carl scheint da schon ehrgeiziger – er möchte definitiv das ein oder andere Mal gewinnen und nicht als letzter vom Platz gehen.

Am (Golf-)Ball bleiben

Obwohl die Mannschaft beinahe paritätisch besetzt ist, interessieren sich nach wie vor mehr Jungen für Golf. „In der Schule ist es von Jahrgang zu Jahrgang sehr unterschiedlich“, beobachtet Nikolov. Im Verein könnte ein Grund die fehlende Unterstützung sein, meint die ehemalige Kaderspielerin Donata: „Gerade im Vergleich zu den Jungs werden die Mädchen viel weniger gefördert.“ Von deutlich seltenerem Training ohne Tipps und Aufsicht von Trainern berichtet die 15-Jährige. So praktizieren die Schwestern nebenbei Leichtathletik, Handball, Tennis und Segeln.

Auch die Vorurteile halten einige vom Golfen ab. „Die Klischees werden aber auch oft erfüllt“, gibt Prisca zu. Adrian kontert: „Leider.“ Dank der finanziellen Unterstützung der Schule ist Golf am Tschirnhausgymnasium nicht der Elite vorbehalten. Den Jugendlichen macht Golfen durchweg Spaß. Gelacht wird oft: beim Training, davor und danach. Deshalb bleiben sie am (Golf-)Ball und freuen sich auf das große Turnier in Berlin.

Von Elisabeth Marx