﻿Warum die „Trümmerfrau“ in Dresden derzeit nicht zu sehen ist

Zum ersten Mal seit 1967 hat die Skulptur „Trümmerfrau“ ihren Platz am Rathaus in Dresden verlassen. Wann kehrt das Denkmal zurück?

Dresden. Die Trümmerfrau am Neuen Rathaus ist verschwunden. Denn das markante Denkmal, das seit 1968 dort steht, muss saniert werden. Im Zuge dessen wird auch das große Beet rund um die Plastik neu gestaltet. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Plastik bis spätestens Anfang Februar 2023 wieder aufgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle fünf Jahre neu

Während die Sanierung des Sockels vor Ort erfolgt, wird die Bronzeskulptur abgebaut und in der Werkstatt der Ostmann und Hempel Restaurierung und Handwerk GmbH gereinigt und konserviert. Dafür erhält die Trümmerfrau eine Schicht aus Schutzwachs, die dann alle fünf Jahre erneuert werden muss – die letzte professionelle Reinigung fand 2001 statt.

Drei bis vier Jahre zum gewünschten Bild

Das Beet, das die Plastik umgibt, wird umgestaltet und neu bepflanzt. So wurden bereits 9.500 Blumenzwiebeln und 1.400 Staudengewächse eingepflanzt. Darunter kleine Frühjahrsblüher wie gelber und blauer Krokus, Kugellauch oder Blauraute, aber auch silbrig-fedrige Gräser und Sonnenblumen, die bis zu zwei Meter Höhe erreichen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund klimatischer Herausforderungen waren unter den Neupflanzungen auch erstmalig Stauden aus dem nordamerikanischen Raum dabei. Allerdings werde es drei bis vier Jahre dauern, bis das 220 Quadratmeter große Beet vollständig das gewünschte Bild ergebe, so die Stadt.

Kosten noch nicht vollends klar

Etwa 28.000 Euro kosten die Pflanzarbeiten inklusive Planung, Einkauf, Pflanzung sowie die Pflege nach der Fertigstellung im Jahr 2023. Die Kosten werden aus dem städtischen Haushalt finanziert. Die Sanierung hingegen ist derzeit mit 11.000 Euro bepreist. Der konkrete Kostenpunkt sei erst klar, wenn der Zustand der Skulptur exakt geprüft und die Vorgehensweise festgelegt sei, teilt die Landeshauptstadt mit.

Echte Pflege verdient

„Die Trümmerfrau hat tatsächlich nach den all den Jahren echte Pflege verdient. Sie ist fester Bestandteil des Dresdner Stadtbildes und erinnert an die vielen fleißigen Frauen und Mädchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Ziegel aus den Trümmern gezogen und abgeputzt haben“, sagt Annegret Michel, Referentin für Metallobjekte vom Amt für Denkmalpflege Sachsen. Die Sanierung sei fachlich mit den zuständigen Ämtern des Denkmalschutzes abgestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In 1952 von Bildhauer Walter Reinhold erschaffen

Seit 1968 steht die Trümmerfrau an der Ostseite des Neuen Rathauses. Die Plastik wurde zuerst als Eisenguss in der Nähe des Georgplatzes aufgebaut, 1967 in Bronze gefasst und ein Jahr später an ihrem heutigen Platz errichtet. Der Dresdner Bildhauer Walter Reinhold schuf die Trümmerfrau im Jahr 1952 – sie gilt als Vertreterin für die vielen Frauen, die aus den Kriegstrümmern nach 1945 die erhalten gebliebenen Ziegelsteine geborgen haben, um Dresden wieder aufzubauen. Die Skulptur zeigt eine überlebensgroße Frau, mit Kopftuch, Kittelschürze, grobem Schuhwerk und einem Ziegelputzhammer in der rechten Hand – auf einem aus Trümmerziegeln gemauerten Sockel.

Von Elias Hantzsch