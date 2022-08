Trotz Regen 400.000 Gäste beim Stadtfest

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Das sagten sich die meisten der 400.000 Gäste, die trotz Dauerregens am Wochenende zum Dresdner Stadtfest „Canaletto“ pilgerten. Mitten unter Ihnen DNN-Reporterin Laura Catoni und Fotograf Mike Schiller. Sie wurden Zeuge von guter Laune und teilweise großer Bühnenacts - allen voran die Band Silly und und DJ ESKEI83, die auf der Hauptbühne am Theaterplatz auftraten. Insgesamt waren nach Veranstalterangaben über 1000 Künstler an den drei Tagen zu erleben.

Solange es regnete, halfen sich die Stadtfest-Besucher mit Regenschirmen. © Quelle: Mike Schiller

Fazit: die Natur hatten den Regen bitter nötig - und der Stimmung hat es keinen Abbruch getan. Und friedlich war es obendrein. Ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.

Sobald man die Oberflächlichkeit verlässt, ist man unter der Gürtellinie, da tummelt sich alles: das Freud’sche „Es“ genauso wie der Weltgeist, Gott und Teufel sind eins. Lisa Eckhart Schriftstellerin und Kabarettistin im Interview zu ihrem zweiten Roman „Boum“, der heute erscheint

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt unter 300 - Die Dresdner Inzidenz sinkt am Samstag erstmals seit langem wieder unter die 300er Marke. Derweil sind wie immer an Wochenenden nur eingeschränkt Daten verfügbar. Die Daten vom Samstag. Jetzt lesen

Corona-Warn-App wird teurer als bisher geplant - Einem Bericht zufolge wird die offizielle Corona-Warn-App für den Bund noch einmal teurer als ursprünglich geplant. Die gestiegenen Kosten fallen dem Bericht zufolge etwa für die „Anbindung weiterer Teststellen“ an oder für die „verbesserte Anzeige“ des aktuellen Statusnachweises. Jetzt lesen

Unternehmer Sepp Melkus in einem „Ferrari des Ostens“. © Quelle: Dietrich Flechtner

Dresdner Sportwagenbauer Melkus schraubt weiter an seiner lebenden Legende

Auch weiterhin werden in Weißig „Ferraris des Ostens“ produziert. Der Unternehmenschef hat aus seiner Insolvenz von vor zehn Jahren gelernt. Welche Gründe sein neuer Erfolg hat. Jetzt lesen

Mähdrescher arbeiten auf einem sächsischen Getreidefeld. © Quelle: Martin Schutt/dpa

Schlechte Aussichten für die Getreideernte in Sachsen – Brotpreis bald bei zehn Euro?

Die Situation hat sich zwar mit dem Regen der letzten Tage etwas verbessert, aber die Trockenheit der vergangenen Wochen sorgt auf den sächsischen Feldern für dürre Erträge. Die Getreideernte fällt noch schlechter aus als befürchtet. Die Preise besonders bei Brot kennen nur eine Richtung – nach oben. Jetzt lesen

12 bis 13 Uhr: Skills: VoiceOver auf iPhone und iPad verwenden - VoiceOver für iPad und iPhone ist eine Hilfe für Menschen, die blind sind oder deren Sehvermögen eingeschränkt ist. Sie hören damit eine Beschreibung von allem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Interessenten können bei dem Termin die grundlegenden Gesten üben, durch Streichen und Tippen das Sprechtempo ändern und die Einstellungen von VoiceOver an ihre Bedürfnisse anpassen. Mehr dazu und Anmeldung hier.

13.30 Uhr: Netzwerk für Demokratie und Courage - Gemeinsam mit Demokratieministerin Katja Meier trifft Staatsministerin Petra Köpping Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die sich in Dresden u.a. über die Arbeit des Netzwerkes informiert. Im Anschluss ist ein Besuch des Romain-Rolland-Gymnasiums geplant.

14 Uhr bis 15.30 Uhr: Öffentliche Altstadtführung in Pirna - Treff: TouristService Pirna, Canaletto-Haus, Am Markt 7

20 Uhr: Montagsbierchen im Club Hängematte - Ds ganze Wochenende nur gechillt? In der „Hängematte“ gibt‘s zum Start in die Woche Kicker, Darts, Crokinole, beste Musik: und - das versprechen die Veranstalter - den billigsten Hopfensaft auf dem Campus. Ort: Zeunerstr. 1F, 01069 Dresden

Die ARD-Intendantinnen und -intendanten haben das Vertrauen in die amtierende Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) in der Aufarbeitung der Affäre um die abberufene Senderchefin Schlesinger verloren. © Quelle: Carsten Koall/dpa

Heute trifft sich der RBB-Verwaltungsrat, um über die konkrete Vertragsauflösung der abberufenen Intendantin Schlesinger zu beraten. Die Krise beim RBB dreht sich um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und des Filzes gegen die zurückgetretene und abberufene Intendantin Schlesinger sowie den zurückgetretenen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf. Die Vorwürfe drehen sich um Absprachen zwischen beiden zu Schlesingers Gehalt, das bislang nicht in Gänze offengelegt wurde.

Es gibt ein umstrittenes Bonus-System für Führungskräfte in dem Sender, das erst auf öffentlichen und internen Druck hin für die oberste Direktorenriege bekannt wurde. Schlesinger bekam zudem eine kräftige Gehaltserhöhung um 16 Prozent auf 303 000 Euro. Abendessen für Gäste in ihrer Privatwohnung sollen mit angeblich falschen Rechnungen auf RBB-Kosten abgerechnet worden.

Für Unmut sorgte auch der Umbau der Chefetage des Senders für 1,4 Millionen Euro, Mitarbeiter sind wütend, weil zugleich im RBB-Programm gespart wurde. Auch ein teurer Dienstwagen Schlesingers mit Massagesitzen und Privat-Chauffeur sorgte für Aufsehen. Der Ehemann Schlesinger und „Spiegel“-Journalist Gerhard Spörl bekam zudem Aufträge von der landeseigenen Messe Berlin, wo Wolf auch Chefkontrolleur war. Zudem gab es umstrittene Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt, die aus dem Umfeld Wolfs stammen sollen. Schlesinger und Wolf wiesen Vorwürfe gegen sie zurück.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Schlesinger, Spörl und Wolf wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle drei. Eine externe Anwaltskanzlei untersucht den ganzen Fall, der den RBB in eine beispiellose Krise geführt hat. Auch bei der Messe wird derzeit intern ermittelt.

Eine Mücke der Art Aedes vexans saugt Blut am Arm eines Menschen. © Quelle: Patrick Pleul/Dpa

... das Geheimnis der Blutsauger: Wie Mücken den Menschen riechen und finden

Mücken sind nicht nur nervig, sie übertragen mitunter auch gefährliche Krankheiten. Die Insekten können ihre Opfer riechen – und präzise ansteuern. Doch warum? Dabei spielt eine Besonderheit ihres Riech­apparates eine Rolle. Jetzt lesen

