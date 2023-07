Trockenheit in Dresden: Stadt schränkt Wasserentnahme ein

Dresden. Trotz vereinzelter Schauer und Gewitter der letzten Wochen führen viele kleine Gewässer in Dresden wenig Wasser. Die Grundwasserstände liegen im Durchschnitt 40 Zentimeter unter dem Monatsmittel der letzten 15 Jahre – in Elbnähe halten sie das Mittel der Jahre durch den stabilisierenden Einfluss der Elbe. Am Rand des Elbtals sind die Wasserstände fast einen Meter unter dem Monatsmittel. Eine baldige Besserung ist nicht abzusehen. Die untere Wasserbehörde der Stadt Dresden setzt deswegen vom 14. Juli bis 15. Oktober eine Allgemeinverfügung in Kraft, die die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern des Dresdner Stadtgebiets einschränkt.

Es darf somit bis zum einschließlich 15. Oktober kein Wasser mit Pumpen aus oberirdischen Gewässern entnommen werden. Auch aus städtischen Fließgewässern darf kein Wasser geschöpft werden. Davon ausgenommen ist lediglich die Bundeswasserstraße Elbe, aus der noch Wasser entnommen werden darf. Dennoch ist auch hier der Pegel unter 71 Zentimeter gefallen. Inhaber von Wasserentnahme-Erlaubnissen sollen das Niedrigwasser beachten.

Verstöße werden mit Bußgeld geahndet

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung werden bei Gewässerkontrollen als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro bestraft. Auch abseits der Verfügung appelliert die Stadt Dresden an ihre Bürger, Wasser zu sparen. Zwar ist eine Beschränkung der Grundwassernutzung aktuell noch nicht nötig, trotzdem soll nach dem Wasserhaushaltsgesetz sorgsam mit der Ressource umgegangen werden. Zum Blumengießen soll zum Beispiel hauptsächlich Regenwasser verwendet werde und wegen der Verdunstung eher morgens oder abends gegossen werden. Auf die Bewässerung von Rasenflächen sollte generell verzichtet werden.

Weitere Informationen

Allgemeinverfügung unter: www.dresden.de/Oberflaechenwasser unter Bekanntmachungen

Adresse für Fragen ist das Umweltamt: per Mail an umwelt.recht1@dresden.de

