﻿Trisor will in Dresden bankenunabhängige Schließfächer anbieten

Ein Berliner Startup will jetzt auch in Dresden Fuß fassen. Das Geschäftsmodell: Wertgegenstände aufbewahren und Edelmetalle verkaufen. Wie das Unternehmen Sicherheit bieten will.

Dresden. Im neuen Wohn- und Geschäftshauskomplex „Annenhöfe“ nahe des Postplatzes wird es einen Riesentresor geben. Der Koloss besteht aus einem 15 Zentimeter dicken Stahlbetonmix mit Spezialarmierung. Er wird – wenn er aus den mittels Sattelschlepper angelieferten Elementen vor Ort zusammengeschweißt ist – 10 Meter lang, 5 Meter breit und 2,80 Meter hoch sowie 118 Tonnen schwer sein. Dafür muss das Untergeschoss, wo der Tresor Platz finden soll, extra statisch ertüchtigt werden.

In dem Tresor will das Unternehmen Trisor GmbH, das nach eigener Aussage „einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“ investiert, ab dem vierten Quartal 2023 bankenunabhängig 5500 Wertschließfächer in verschiedenen Größen anbieten, zu denen man immer rund um die Uhr Zugang hat.

Nutzen kann sie jeder, der Geld, Gold, Wertgegenstände, wichtige Unterlagen oder was auch immer hinter Schloss und Riegel aufbewahren will. Zudem können Kunden vor Ort Anlagegoldmünzen und -barren erwerben. Alle gängigen Anlagemetalle könnten zu Realtime-Kursen bereitgestellt werden, wirbt der Schließfachanbieter.

Wer ist Trisor?

Trisor ist ein 2019 in Berlin gegründetes Unternehmen. Der in Presseartikeln vergangener Jahre wie zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung genannte Mitgründer Julian Treidler ist seit Sommer 2022 nicht mehr Geschäftsführer. Das sind jetzt Rechtsanwalt und Steuerberater Justus Westerburg und der Kölner Volkswirt Marco Wild.

Die Geschäftsführer Dr. Justus Westerburg und Marco Wild. © Quelle: Franziska Freiwald/PR

Als Beirat fungieren Herbert Walter, einst Chef der Dresdner Bank, der ehemalige Hamburger Polizeipräsident Werner Jantosch und der mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnete Architekt Hadi Teherani. Drei bekannte Namen, die Vertrauen wecken sollen.

In welchen Städten bietet Trisor bereits Tresore an?

Bisher existieren Standorte in München, Berlin, Hamburg und Nürnberg. Im dritten Quartal 2023 folgen sollen laut Firmen-Website Stuttgart, Köln und Düsseldorf, im vierten Quartal ist dann die Eröffnung von Tresorstandorten in Leipzig und Dresden geplant.

Welche Idee steckt hinter der Firmengründung?

Das Unternehmen will mit seinem Angebot in eine Lücke springen. Die fortschreitende Digitalisierung der Banken führe zu steigenden Schließungen zahlreicher Bankfilialen und damit zu schwindenden Schließfachkapazitäten, heißt es.

Öffentlich zugängliche Daten zur Anzahl der Schließfächer gebe es nicht, die bundesweite Marktanalyse von Trisor beruhe auf Hochrechnungen und habe keinen spezifischen Fokus auf einzelne Städte. „Wir haben daher vor allem Gespräche mit Dresdnerinnen und Dresdnern geführt und uns mit den dort ansässigen Banken ausgetauscht. Diese bestätigen den bundesweiten Trend eines immer knapperen Angebotes an Schließfächern durch Filialschließungen bei gleichzeitig steigender Nachfrage“, teilt das Unternehmen auf eine Anfrage der DNN mit.

Zumindest die Ostsächsische Sparkasse Dresden kann eine steigende oder fallende Tendenz bei der Nachfrage nicht feststellen, so Marcus Herrmann, stellvertretender Unternehmenssprecher. Die Auslastung der knapp 17 500 Schließfächer in 38 verschiedenen Größen an 46 Standorten liege bei etwa 70 Prozent, „wobei die Tendenz der letzten Jahre etwa gleichgeblieben ist“.

Wie sicher sind die Trisor-Schließfächer?

Die Sicherheit ist ein zentrales Kriterium. Denn dass Bankenschließfächer ausgeraubt werden, ist keine Seltenheit. Für Schlagzeilen sorgte unter anderem die Plünderung von hunderten Schließfächern der Hamburger Sparkasse in Norderstedt im Jahr 2021.

Nach Angaben des Unternehmens, das den Tresor in den Annenhöfen einbauen lässt, habe nach Fertigstellung des Standortes niemand mehr Zugang zum Tresorraum und damit auch keinen Zugriff auf die Schließfächer. Ein Roboter transportiere das Schließfach zur Sicherheitskabine, wo der Schließfachmieter dann Zugriff auf den Inhalt bekommt.

Der Zugang zu besagter Sicherheitskabine werde durch eine 3-Faktor-Authentifizierung aus Fingerabdruck, PIN und Chipkarte gesichert. Außerdem sichere ein VdS-zertifizierter Wachschutz den Standort rund um die Uhr von innen und außen. Ob das reicht, wird sich zeigen.

In Norderstedt bohrten sich die Einbrecher in einer über den Geschäftsräumen der Sparkasse liegenden leer stehenden Wohnung durch die Decke.

Sind Wertsachen in Schließfächern eigentlich versichert?

In welchem Umfang Wertsachen versichert sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. „Die Jahresgebühr sollte mindestens den Basisschutz mit einer Versicherungssumme von 10 000 Euro gewährleisten“, so die Ansicht des stellvertretenden Sprechers der Ostsächsischen Sparkasse.

Zudem sollte man genau lesen, welche Wertgegenstände versichert sind und welche Gefahren überhaupt abgesichert sind. „Mindestens sollten Schäden durch Brand, Explosionen, Einbruch und Wasser enthalten sein“, empfiehlt Marcus Herrmann.

Was passiert, wenn der Strom ausfällt?

Nach Unternehmensangaben wird der Tresor in den Annenhöfen über eine Notstromversorgung verfügen. „Darüber hinaus haben wir als soweit ersichtlich einziger Anbieter ein mobiles Notstromaggregat und einen entsprechenden Transporter“, gibt die Trisor GmbH Auskunft. Sie will damit den Betrieb der Anlage auch im Falle eines längeren Stromausfalles sichern.

In welchem Umkreis hofft das Unternehmen auf Kunden?

Trisor spekuliert auf Kundschaft sowohl direkt aus Dresden als auch aus dem Umland, wo es mit Schließfächern viel ungünstiger aussieht als in der Landeshauptstadt. „Aus den Daten sehen wir, dass Kunden auch längere Strecken auf sich nehmen“, teilt Trisor den DNN mit.

Seit an den Standorten auch Gold verkauft werde, würden Kunden sogar aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern kommen. In Dresden erwarte man des Weiteren Kunden aus Tschechien.