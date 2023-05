﻿Grabstätte von Caspar David Friedrich wird aufgemöbelt

Polizei sucht Zeugen

Dresden: Radfahrerin stirbt nach Sturz auf Neuländer Straße

Am Montagmorgen war eine 81-jährige Radfahrerin in Richtung Großenhainer Straße unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte sie jedoch und verletzte sich dabei so schwer, dass sie kurz darauf verstarb. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.