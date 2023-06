﻿Männerexperte aus Dresden zur Rammstein-Debatte: „Ich kann verstehen, wenn Frauen Männer hassen“

Dresden. Spätestens mit der aktuellen Berichterstattung über Rammstein-Sänger Till Lindemann hat der Begriff der toxischen Männlichkeit auch den letzten erreicht. Dieser bedeutet nicht, dass Männer an sich schädlich sind, sondern, wie das Festhalten an traditionell männlichen Denk- und Verhaltensweisen anderen Menschen, inklusive den Männern selbst, schaden kann.

Von der Raserei auf der Autobahn über Dominanzgehabe bis zur Gewalt gegenüber der Partnerin. Wie werden wir das alles los? Welche Chance bietet die Debatte um den Fall Lindemann? Und ist es okay, wenn Frauen Männer für ihr Verhalten hassen? Das haben wir Sascha Möckel vom Männernetzwerk Dresden gefragt, das sich als gemeinnütziger Verein seit 2003 für die Belange von Jungen und Männern in unterschiedlichen Lebenslagen einsetzt.

Die Umfrage der Hilfsorganisation Plan International „Spannungsfeld Männlichkeit“ hat in den vergangenen Tagen Aufsehen erregt. Fast 50 Prozent der befragten Männer zwischen 18 und 35 stimmten der Aussage zu, dass es wichtig sei, in der Beziehung das letzte Wort zu haben. Ein Drittel bejahte zudem die Aussage, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich würden, um sich Respekt zu verschaffen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben?

Ich war sehr erschrocken und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich denke, auch mit Blick auf den Rammstein-Skandal, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir haben eine gewisse Rape-Culture – also eine Kultur, in der sexualisierte Gewalt, Verachtung und Kleinmachen von Frauen verbreitet sind und von Teilen der Gesellschaft toleriert werden. Bei Rammstein sieht man auch, dass wir offenbar mit zweierlei Maß messen. Es gibt mittlerweile so viele Anschuldigungen gegenüber Lindemann und trotzdem heißt es immer wieder, es gelte die Unschuldsvermutung. Über Politiker zerreißen sich die Menschen das Maul, wenn ein Skandal bekannt wird und keiner spricht von Unschuldsvermutung.

Sascha Möckel vom Männernetzwerk Dresden beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Männlichkeit, Vaterschaft und Partnerschaftsgewalt © Quelle: ©Anja Schneider

Nicht nur bei den Vorwürfen gegenüber Lindemann plädiert so mancher für Zurückhaltung. Auch die Umfrage von Plan International wurde kritisiert, die Auswahl der Umfrageteilnehmer und die Repräsentativität in Frage gestellt.

Ob der Aussage, man könne die Partnerin auch mal schlagen, 20 oder 30 Prozent zustimmen, ist am Ende relativ egal. Es gibt diverse Studien zu Beziehungsgewalt gegen Frauen und wenn man die im Hinterkopf hat, überraschen die Ergebnisse nicht mehr so sehr. Meist sind die Beziehungspartner Männer und irgendwo müssen die Zahlen ja herkommen. In Deutschland wird im Schnitt jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Wenn mir dann einer mit Skepsis kommt, habe ich eher das Gefühl, dass die Zahlen etwas in dem Menschen selbst ansprechen und dass dieser sich damit nicht auseinandersetzen will. Häufig wird das Thema häusliche Gewalt in bestimmte Milieus abgeschoben, zur sogenannten Unterschicht oder zu den Migranten. Doch häusliche Gewalt findet in allen Schichten der Gesellschaft statt. Deswegen bin ich fast froh über den Rammstein-Skandal und die Umfrage von Plan International. Weil das Thema jetzt auf dem Tisch liegt und ein Diskursraum entsteht, den wir positiv nutzen können.

Wie kann es sein, dass so altmodische, teils frauenfeindliche Männlichkeitsbilder noch so verbreitet sind?

Ich glaube, dass alte Rollenbilder viel stabiler sind, als wir es wahrhaben wollen. Das sieht man auch beim Thema Gender. Da heißt es dann, es gibt nur zwei Geschlechter und damit auch keine Genderfragen. Aber das stimmt nicht, genauso wie die Idee, dass wir alte Rollenbilder hinter uns gelassen haben. Wenn man sich heterosexuelle Beziehungen anschaut, übernimmt der Mann oft immer noch den aktiven Part und die Frau den passiven. Ältere Männer suchen zudem häufig jüngere Frauen, die sie mehr als Trophäe sehen statt als Mensch. Und selbst ich, der sich seit zehn Jahren intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt, finde immer noch solche Anteile in mir. Da heißt es dann wahrnehmen, akzeptieren, drüber sprechen.

„Toxische Männlichkeit drängt Männer in gesellschaftliche Randbereiche“

Muss man das wirklich? Es gibt viele Männer, die nicht das Bedürfnis haben, sich zu verändern.

Warum wir eine Veränderung brauchen, hat Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen mit seinem Buch „Was Männer kosten“ auf den Punkt gebracht. Bepreist man alle toxischen Verhaltensweisen von Männern, die häufiger Straftaten begehen, Unfälle bauen, süchtig werden, kommt man auf rund 63 Milliarden Euro pro Jahr. Solche Berechnungen sind auch immer etwas schräg, aber toxische Männlichkeit drängt Männer in gesellschaftliche Randbereiche. Und natürlich gibt es solche, die an dem Status Quo nichts ändern wollen. Wenn ich die patriarchale Dividende besitze, wie es Soziologin Raewyn Connell formuliert hat, und damit die Macht, will ich die natürlich auch nicht abgeben. Doch meiner Meinung nach bietet das Loslassen von toxischen Verhaltensweisen Männern die Chance auf ein glücklicheres, stressfreieres und gesünderes Leben ohne Burnout oder Depression, dafür mit besseren Beziehungen.

Wie kämpft das Männernetzwerk gegen toxische Männlichkeit an?

Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Doch sobald wir bei Männern frauenfeindliche Dynamiken beobachten, intervenieren wir. Separat arbeitet unser Täterprojekt „Escape“, in dem wir therapeutisch Männer begleiten, die gewalttätig geworden sind und beispielsweise ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen. Dort schauen wir uns an, was Auslöser und Hintergründe sind und wie alternative Handlungsmöglichkeiten aussehen können. In anderen Projekten sprechen wir darüber, wie Männlichkeit positiv besetzt werden kann und üben das. An dem Punkt kommt sicher auch den Medien eine Verantwortung zu, die oft nur negativ über Männer berichten.

Im Internet werden Männer unter dem Hashtag #menaretrash als Müll bezeichnet, um auf strukturellen Sexismus aufmerksam zu machen und die französische Feministin Pauline Harmange hat 2020 ihren Essay „Ich hasse Männer“ veröffentlicht, der neben Empörung auch Zuspruch fand. Haben Sie Angst, dass die Frauen die Männer bald aufgeben?

Ich kann verstehen, wenn Frauen Männer hassen. Es gibt Männerhass und Frauenhass und auf beiden Seiten verspürt man Ungerechtigkeiten. Ich denke, es ist wichtig, dass es Orte gibt, an denen dieser Hass raus darf. In meinen Männergruppen sage ich immer: Frauenhass ist mit mir nicht, aber ihr könnt eure Wut hier raus lassen. Damit kommt man vielleicht auch an das, was hinter dem Hass steht, und das ist häufig Angst vor Verletzung. Auch auf der Männerseite gibt es viele, die sich ganz von Frauen abwenden. Oft sind das die, die merken, dass sie mit ihrem traditionellen Rollenbild nicht mehr weiter kommen und dafür den Frauen die Schuld geben, anstatt ihre eigene Verantwortung zu sehen.

Zurück zum Rammstein-Skandal, der zeigt, welche Abgründe toxische Männlichkeit haben kann. Muss der Mythos „Sex and Drugs and Rock & Roll“ sterben?

Definitiv. Heute bin ich eher im Techno unterwegs, wo die Leute auf die Boxen schauen anstatt den DJ anzuhimmeln. Früher hörte ich viel Punk und Rock, war aber nie Fan von irgendeiner Band, weil ich diesen Starkult schon immer bedenklich fand. 1995 habe ich Rammstein live vor 150 Leuten gesehen und mich damals schon gefragt: Was sind das für arrogante Macker?

„Auf der ganzen Welt wehren sich Frauen gegen Unterdrückung“

Trotzdem sind sie damit unheimlich erfolgreich. Wie optimistisch sind Sie, dass sich wirklich etwas verändert?

Wir hatten die Me-too-Bewegung, die den Machtmissbrauch in der Filmindustrie offengelegt hat. Und jetzt ist die Musikindustrie an der Reihe. Ich prophezeie, dass es danach den Sport treffen wird. Und so wird das Thema immer weiter nach unten sickern bis zur untersten, privaten Ebene. Dieser Prozess lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Ob im Iran, in Südamerika oder Indien: Auf der ganzen Welt wehren sich Frauen gegen Unterdrückung, genauso wie die LGBTQ-Community, die immer lauter ihre Rechte einfordert. Um etwas Hoffnung zu machen: Schaut man in den aktuellen Männergesundheitsbericht, sieht man, dass traditionelle Männlichkeitsbilder abnehmen, auch wenn die Studie von Plan International einen gegenteiligen Eindruck erweckt. Das sehe ich auch bei meinem 16-jährigen Sohn, der sich von vermeintlich obercoolen Typen abgrenzt und selbst sagt, dass er keinen Bock mehr auf diesen Männer-Macker-Kram hat.

