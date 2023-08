Konzept für öffentliche Toiletten in Dresden: Tourismusverband zeigt sich enttäuscht

Dresden. Nach den Stadtratsfraktionen von CDU und SPD hat nun auch der Tourismusverband heftige Kritik am Toilettenkonzept der Stadt geübt. Die Verwaltung habe es verpasst, allen voran in der Innenstadt neue Standorte zu etablieren. Vom Verband gemachte Vorschläge seien bei den Planungen nicht berücksichtigt worden, so der Vorwurf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon heute gebe es im von vielen Touristen besuchten Zentrum zu wenig öffentliche Toiletten, die zudem oft schwer auffindbar seien. Darüber hinaus können viele Toiletten, etwa in Einkaufszentren oder in der Gastronomie, nicht rund um die Uhr genutzt werden. Doch anstatt etwas an dieser Situation zu ändern, „beschränkt man sich auf die Neuverwaltung des Bestandes“, monieren die Vertreter des Verbandes.

Tourismusverband hatte eigene Vorschläge erarbeitet

Die Stadt hat in dem Konzept den Neubau von insgesamt 13 öffentlichen WC-Anlagen bis Ende 2025 in Aussicht gestellt. In sieben Fällen ersetzen die neuen Toiletten allerdings nur bereits existierende Anlagen der bisherigen Werbepartner Stroer und Wall. Die betreiben aktuell 18 Anlagen, die nach dem Ende des Vertrags mit der Stadt nun aber zurückgebaut werden müssen. Un­term Strich wird sich die Zahl der öffentlichen Toiletten also verringern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Vertreter der Dresdner Tourismusbranche hatten nach eigenen Angaben der Stadt eine Reihe von Vorschlägen fürs Toilettenkonzept unterbreitet. Dazu zählten unter anderem der Einbau eines WC in der Schinkelwache oder das Aufstellen von Komposttoiletten im Zentrum als schnelle Alternative. Zugleich regte der Verband an, zu prüfen, ob leere Geschäfte in den neu erbauten Gebäuden rund ums Schloss als Toiletten umgebaut werden können.

Furcht vor Ausbleiben der Touristen

Der Tourismusverband würde es begrüßen, wenn die für den Bau der 13 neuen Toiletten im Haushalt eingeplanten zwei Millionen Euro „sinnvoll in neue und moderne Anlagen investiert und vor allem bis zum geplanten Baubeginn Mitte 2024 schon Maßnahmen für eine Besserung der aktuellen Situationen ergriffen werden würden“. Andernfalls „könnte das eintreten, was Branchenvertreter von ihrer Kundschaft schon jetzt prophezeit bekommen: Die Touristen fahren dann lieber nach Leipzig, da dort das Problem seit Jahren gut gelöst ist.“

Zuvor hatten sich bereits Vertreter von SPD und CDU enttäuscht geäußert. SPD-Stadtrat Stefan Engel führte unter anderem an, dass ausgerechnet in der „touristisch geprägten Innenstadt“ das Netz ausgedünnt werde. Mario Schmidt von der CDU verwies darauf, dass wichtige Aufenthaltsorte im Stadtgebiet nicht berücksichtig worden seien. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) verteidigte das Konzept. Die WCs, die nun wegfallen, seien weniger frequentiert. In der Summe werde das Netz durch die neuen Standorte qualitativ besser.

DNN