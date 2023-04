﻿Ist der Tourismus in Dresden wieder auf dem Niveau vor Corona?

Dresden. Mit den steigenden Temperaturen im Mai steigen auch die Erwartungen der Dresdner Hoteliers: die Sommersaison steht vor der Tür. Konnte sich die Branche nach den durch die Pandemie bestimmten Jahren erholen und wie ist die aktuelle Buchungssituation? Eine Einschätzung des Tourismusverbandes Dresden und des Stadtmarketings der Landeshauptstadt.

Feiertage und Kaisermania stark nachgefragt

Die Vorbuchungen für Mai und Juni seien auf gutem bis sehr gutem Niveau, so Sebastian Klink, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden (TVDD). Besonders die Termine um die Feiertage 1. Mai, Himmelfahrt und Pfingsten wurden stark nachgefragt. Einen Anstieg an Reservierungen bemerkte der Verband auch für einzelne Konzerttermine im Juli und August, etwa an den Kaisermania-Wochenenden. „Ansonsten ist noch viel Platz in den Sommerferien“, so Klink, der auch Hoteldirektor des Bilderberg Bellevue Hotels in Dresden ist.

Seit dem Wegfall der pandemiebedingten Beschränkungen bemerkte der Verband eine Erholung des Tourismus. Aktuell seien die Zahlen besser als in den Pandemie-Jahren, besonders Inlandsreisen seien laut Verband wieder stark nachgefragt. „Ansonsten ist noch viel Platz in den Sommerferien“, teilte Klink auf DNN-Anfrage mit. Um die Zahlen des Rekordjahres 2019 zu erreichen, würden aber noch die internationalen Touristen sowie Buchungen für Kongresse über 1.000 Teilnehmer fehlen.

Hohe Erwartungen an die Sommersaison

Ähnlich äußerte sich auch das Dresdner Stadtmarketing. „Der Mai gehört generell zu unseren nachfragestärksten Monaten, und wir sind optimistisch, den Mai 2023 mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat abzuschließen“, so Sprecherin Karla Kallauch. „Auch dürfte sich die diesjährige Sommerbilanz im Tourismus besser gestalten als im Vorjahr, da 2022 noch durch einen Lockdown am Jahresanfang ausgebremst worden ist“. Das erklärte Ziel sei es, im Mai eine Zimmerauslastung von 80 Prozent zu erreichen. Im Mai 2022 lag diese noch bei etwa 66 Prozent, so Kallauch.

Auch das Stadtmarketing spricht von einer wachsenden Nachfrage für Reisen nach Dresden aus dem Inland. Zudem kehre auch der ausländische Markt Stück für Stück zurück, erklärt Kallauch. „Im aktuellen Analysezeitraum Januar bis Februar 2023 liegt unser Auslandsmarkt Großbritannien wieder auf dem Übernachtungsniveau von 2019.“ Der Tourismus aus Polen habe sogar um plus 15 Prozent zugelegt.

Die Trends der Saison: Kurzfristig buchen, nachhaltig reisen

„Generell erfahren wir allerdings noch immer, dass die Kunden seit der Pandemie deutlich kurzfristiger und nur noch selten Monate im Voraus buchen“, erklärt Anne Schwarz. Sie ist Vorstandsmitglied des TVDD und leitet ein Reisebüro in Dresden. „Sorgen macht uns, dass die Stornobedingungen für im Voraus geblockte Kontingente, Plätze oder Zimmer nicht mehr zur Kurzfristigkeit der Buchungen passen“, so Schwarz.

Auch das Stadtmarketing bemerkte diesen Trend. „Das Reiseverhalten ist aktuell geprägt von weiterhin sehr kurzfristigen Buchungen“, so Kallauch. Doch nicht nur der Wunsch nach Spontanität, sondern auch Umweltbewusstsein habe bei Dresdens Gästen zugenommen. „Die Erwartungen zum Thema Nachhaltigkeit sind in allen Gäste-Segmenten stark gestiegen“, sagte Hoteldirektor Klink dazu.