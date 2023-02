﻿Über vier Millionen Übernachtungen: Tourismus in Dresden erholt sich

Dresden. Die Dresdner Tourismusbranche kann nach den kräftezehrenden Corona-Jahren aufatmen: Im vergangenen Jahr zählte das Reiseziel Dresden Elbland 4,8 Millionen Übernachtungen, davon fast vier Millionen allein in Dresden. Das macht ein Plus von 61 Prozent gegenüber 2021, verkündet Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH (DMG) am Donnerstagnachmittag. Dresden komme den Zahlen von 2019 wieder nahe, ergänzt sie.

Die meisten ausländischen Touristen sind im vergangenen Jahr aus Polen nach Dresden gereist. Über 86.000 Übernachtungen wurden gezählt. Auf Platz 2 folgen die USA mit über 62.000 Übernachtungen, Österreich belegt den dritten Platz mit mehr als 53.000 Übernachtungen. Der größte Markt für Dresden bleibt jedoch das eigene Land: „Deutschland ist mit Abstand der größte Markt für Dresden Elbland mit rund 4,1 Millionen Übernachtungen 2022“, sagt Miseer. Um die touristische Nachfrage langfristig zu sichern, sei das Ausland dennoch sehr wichtig.

Dresden als Drehort für Hollywoodfilme

Um dort das Interesse anzukurbeln, hat die DMG in diesem Jahr ein Auge auf neue Märkte geworfen, unter anderem Frankreich und die skandinavischen Länder. In Paris wird sich Dresden im Sommer mit den Dresdner Musikfestspielen präsentieren. Auch als Drehort für große Hollywoodfilme, wie der jetzt in den Kinos gestartete Film „Tár“ mit Cate Blanchett, der unter anderem im Kulturpalast gedreht wurde, soll Dresden stärker in den Fokus von Filmemachern rücken. Dafür präsentieren die Verantwortlichen Dresden Ende des Jahres auf einer Veranstaltung in Los Angeles.

Die Auslastung der Dresdner Hotelzimmer war im ersten Halbjahr mit 57 Prozent noch recht verhalten, stieg aber laut Miseer in der zweiten Jahreshälfte um zehn Prozent. Besonders gut lief es zur Weihnachtszeit, da waren die Zimmer zu 69 Prozent ausgelastet. „Das hat gezeigt, dass wir die Weihnachtshauptstadt sind“, sagt Corinne Miseer stolz. Für ein Zimmer zahlten Urlauber in Dresden 2022 durchschnittlich 90 Euro. Damit lag Dresden unter dem deutschen Durchschnitt von 108 Euro.

Auch andere Dresdner Stadtteile haben Tourismus-Potenzial

Auch Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) ist zufrieden mit den aktuellen Zahlen und man könne sich nun der vom Stadtrat Ende 2022 bestätigten Tourismusstrategie widmen, sagt sie. Denn Luft nach oben gebe es noch, vor allem bei den Auslandsmärkten, erklärt Klepsch. Außerdem sollen mehr Tagungen in die Landeshauptstadt geholt und das touristische Potenzial anderer Stadtteile besser genutzt werden. So hätten auch Gäste einen Anreiz, wiederzukommen, die Semperoper, Zwinger und Co. schon kennen, ergänzt die Tourismusbürgermeisterin.

Neben den touristischen Zahlen hat sich auch das Kongressgeschäft erholt. So fanden im vergangenen Jahr Tagungen mit durchschnittlich 600 Personen in Dresden statt, in diesem Jahr kommen auch wieder Großkongresse mit bis zu 7500 Teilnehmern dazu.

Dresden rührt die Werbetrommel

Nun gilt es, Dresden als Reiseziel bei den Urlaubern weiter anzupreisen, weshalb die DMG kräftig die Werbetrommel rührt. Dafür fand zunächst eine Analyse der Reisegründe statt: Eine hauseigene Umfrage der DMG hat ergeben, dass die Gäste in erster Linie wegen den Sehenswürdigkeiten nach Dresden kommen (61 Prozent). Bei ebenfalls 61 Prozent steht Dresden auf der To-Do-Liste für die nächste Städtereise und für einen Rad-Urlaub. Immerhin 53 Prozent kommen zur Weihnachtszeit in die Landeshauptstadt.

Mit den Themen Kultur, Natur & Aktiv, Familienurlaub sowie Genuss wird nun sowohl online als auch vor Ort geworben. Große Plakatkampagnen gehen einher mit Online-Werbeanzeigen und Projekten mit Influencern. Auch auf der Streaming-Plattform Spotify gibt es einen Werbespot, den alle Hörer mit kostenlosem Account auf die Ohren bekommen.