﻿Totes Baby an der Gleisschleife Prohlis gefunden: Mutter vor Gericht

Eine Dresdnerin brachte 2019 ein Kind zur Welt und ließ es sterben. Jetzt steht die 39-Jährige wegen Totschlags vor dem Landgericht

Dresden. Amy ist die englische Kurzform des altfranzösischen Namens Aimée und bedeutet ins Lateinische übersetzt „die Liebende“ oder „die Geliebte. Geliebt wurde die kleine Amy, die am 19.Dezember 2019 in einem Keller eines Wohnhauses in Dresden-Prohlis das Licht der Welt erblickte, nicht. Ihre Mutter ließ sie noch am Tag ihrer Geburt sterben und entsorgte sie hinter einer Lärmschutzwand an der Prohliser Gleisschleife. Wegen Totschlags muss sich Manja B. nun vor der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts verantworten.