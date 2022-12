Tote nach Wohnungsbrand in Dresden-Striesen entdeckt

In Dresden-Striesen ist nach einem Brand in einer Wohnung eine tote Frau entdeckt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die 98-Jährige bereits vor Brandausbruch verstorben sein.

Dresden. Nach einem Wohnungsbrand in Dresden-Striesen ist bereits am Freitagabend die Leiche einer Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fanden Feuerwehrleute die 98-Jährige während der Löscharbeiten tot in ihrem Wohnzimmer an der Tzschimmerstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Feuer, ein Schwelbrand, war im Schlafzimmer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Seniorin bereits verstorben, bevor das Feuer ausbrach.

Von fkä