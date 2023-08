﻿Neuer Spitzenreiter: Dieser Blitzer löst in Dresden am häufigsten aus

Dresden. Noch mal Gas geben und schnell über die Ampel? Einen Gang höher schalten, um den Termin zu schaffen? Das ist nicht nur gefährlich. Sondern kann auch teuer werden. Denn in Dresden gibt es 25 stationäre Blitzer, die Rotlicht- oder Tempoverstöße erfassen. Hinzu kommen zwei mobile Messfahrzeuge.

Die DNN hat bei der Stadt nachgefragt, wo die meisten Fahrer geblitzt werden, wie hoch die Einnahmen durch Geldbußen sind und wo man gleich doppelt aufpassen muss. Ein Überblick.

Wo stehen Dresdens Top-Blitzer?

Die meisten Blitzer-Fotos wurden 2023 auf der Güntzstraße geschossen. In Höhe des Seniorenwohnheims, an der Ecke Dürerstraße, hat eine Anlage im ersten Halbjahr über 3.000 Verstöße erfasst. Etwa dreimal so viel wie der Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke, der Top-Blitzer des vergangenen Jahres. Der liegt nun mit gut 1.000 Verstößen auf Platz zwei.

Auf Platz drei folgt die Pillnitzer Landstraße, Hausnummer 105, ebenfalls ein bekannter Schwerpunkt. Dort hat es in den ersten sechs Monaten knapp 900 Mal geblitzt. Zum Vergleich: 2022 wurden dort im gesamten Jahr über 7.000 Tempo-Verstöße gezählt.

Die Stadt weist darauf hin, dass in der Güntzstraße ein neues Tempolimit gilt. Seit dem Frühjahr 2023 dürfen Autofahrer maximal 30 statt 50 Kilometer pro Stunde fahren. Eine Änderung, die offenbar von vielen nicht beachtet wurde. Gut 140.000 Euro an Geldbußen hat die Stadt durch den Blitzer am Seniorenheim eingenommen.

Wo wurde der schnellste Fahrer geblitzt?

Es passierte im Mai. Auf der Meißner Landstraße, auf Höhe der Straße Am Urnenfeld, war ein Fahrer mit 115 Kilometer pro Stunde unterwegs – obwohl nur 50 erlaubt waren. Damit hat er sogar noch den Spitzenreiter des vergangenen Jahres hinter sich gelassen. Der wurde auf der Bautzner Straße, Höhe Löwenstraße, mit 92 Kilometern pro Stunde geblitzt. Erlaubt waren 30.

Wo sind Doppelblitzer im Einsatz?

In Dresden gibt es sieben feste Blitzer, die sowohl Tempo- als auch Rotlichtsünder ins Visier nehmen. Zwei stehen auf der Bautzner Straße: einer landwärts, an der Einmündung zur Löwenstraße, der andere stadtwärts in Höhe Weißer Adler. Weitere Anlagen dieser Art findet man auf der Lommatzscher Straße, Höhe Trachauer Straße; auf der Stauffenbergallee in Richtung Waldschlößchentunnel, Höhe Marienallee; auf der Schlüterstraße in Höhe der Einmündung Hepkestraße; auf der Meißner Landstraße, stadtwärts, an der Kreuzung am Urnenfeld.

Erst im Frühjahr 2023 wurde der siebte Standort eingerichtet: auf der St. Petersburger Straße in Richtung Pirnaischer Platz. Die alte Anlage hatte bis dato nur geblitzt, wenn Autofahrer bei Rot über eine Fußgängerampel fuhren. Die Neue löst auch aus, wenn gerast wird. Fast 100.000 Euro an Geldbußen kamen so im ersten Halbjahr zusammen. Übertroffen wurde die Anlage aber vom Doppelblitzer auf der Stauffenbergallee, der zu über 110.000 Euro an Geldbußen führte.

Wie viel Geld nimmt die Stadt durch Blitzer ein?

Die festen Anlagen der Stadt blitzten im ersten Halbjahr mehr als 40.000 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Dazu kamen mehr als 1000 Rotlichtverstöße. Zusammen mit den Einnahmen durch die mobilen Blitzer kam die Stadt auf 2,8 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es rund 5 Millionen. Dem standen zugleich aber auch Ausgaben in Höhe von 630.000 Euro gegenüber. Mit dieser Summe hat die Stadt 2022 den Betrieb der Blitzer finanziert.

Sind weitere Blitzer-Standorte in Dresden geplant?

Vorerst nicht. Allerdings teilt ein Sprecher der Stadt mit, dass die mobile Tempoüberwachung zunimmt. Damit soll die Sicherheit von Radfahrern, Fußgängern und nicht zuletzt von Schulkindern erhöht werden.

