﻿Unglück auf der Großenhainer Straße: Motorradfahrer kollidiert mit Stromkästen und stirbt

Bei einem schweren Unfall ist ein Motorradfahrer am Sonntag ums Leben gekommen. Der 28-Jährige kollidierte mit zwei Stromkästen. Warum er mit seiner Honda von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar.

Dresden. Ein Motorradfahrer ist am Sonntag tödlich verunglückt. Der 28-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Großenhainer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen auf Höhe der Harkortstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit zwei Verteilerkästen. Schwerverletzt kam der junge Mann in ein Krankenhaus, wo er wenige Zeit später verstarb.

Laut Reporterinformationen wurden beide Schaltkästen zerstört, wodurch die Ampelanlage der Verkehrsbetriebe für die Straßenbahnen und Busse ausfiel.Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.