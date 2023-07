Tödlicher Messerangriff in Dresdner Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Samstag starb in Dresden ein Mann nach einer Messerattacke in einer Straßenbahn in Löbtau. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat, insbesondere Menschen, die in der Straßenbahn der Linie 7 in Fahrtrichtung Weixdorf gesessen haben.

Der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Somalier, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er war noch am Tattag in unmittelbarer Nähe des Tatorts, der sich in der Nähe der Haltestelle „Malterstraße“ an der Kesselsdorfer Straße befindet, festgenommen worden.

Er soll am Samstag gegen 10.30 Uhr in einer Straßenbahn mehrmals mit einem Messer auf einen 40 Jahre alten Landsmann eingestochen haben. Dieser starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Zu Hintergründen und einem Motiv für die Tat haben sich die Ermittler noch nicht geäußert.

Hinweise: 0351 483 22 33

