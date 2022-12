﻿Per Virtual Reality vom Dresdner Barock bis zum Berliner Mauerfall

Berlin in den 20ern, Frankfurt während der Kaiserzeit und Dresden im Barock – Bei TimeRide Dresden können Besucher in der Weihnachtszeit die deutsche Geschichte hautnah miterleben.

Dresden. Das virtuelle Museum „TimeRide Dresden“ ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern des Taschenbergpalais seit vier Jahren, mithilfe modernster Virtual Reality Technik eine Zeitreise in das Barocke Dresden, zur Hochzeit des Sohnes von August dem Starken zu unternehmen. Ab dem 1. Dezember können die Gäste sich auf eine noch intensivere Erfahrung freuen, was vor allem der Neuausrichtung der beiden Erlebnisräume und dem zeitlich begrenzten Angebot „Deutschland-Zeitreise“ geschuldet ist.

Vergangenheit der Stadt bewegt Dresdner noch immer

Das neue Programm wurde im Zuge einer Besucherumfrage konzipiert. Diese ergab, dass sowohl Dresdner als auch Touristen noch immer von der historischen Vergangenheit der Stadt sowie dem Thema Zeitreise generell bewegt werden. Viele Gäste seien ausgesprochen interessiert an der Geschichte der Stadt, aber auch Deutschlands insgesamt. Es sei wichtig, dieses Thema für möglichst viele Menschen detailliert und wahrheitsgetreu darzustellen.

Spiegelsaal und Papierpuppentheater

Die ersten beiden Erlebnisräume im TimeRide Dresden wurden komplett überarbeitet. Im „Spiegelsaal“ werden die Gäste vor digitalen Panorama-Ansichten Dresdens und Sachsens von einem „Zeremonienmeister“ in die vielseitige Geschichte des Adelsgeschlechts der Wettiner eingeführt. Darauf folgt der Besuch eines digitalen Papierpuppentheaters – der letzte Schrei unter dem einfachen Volk der Barock-Zeit.

Nach der multimedialen, lehrreichen und mit viel Liebe gestalteten Vorbereitung kommt schließlich der eigentliche Höhepunkt: Die seit 2018 verfügbare, nun technisch aufbereitete, virtuelle Kutschfahrt durch das Dresden des Jahres 1719.

Zeitlich begrenzte „Deutschland-Zeitreise“

Doch nicht nur Bestehendes wurde aufbereitet und überarbeitet, auch ein komplett neues „Pop-Up“-Angebot steht den Besucherinnen und Besuchern anlässlich des vierjährigen Geburtstages von TimeRide Dresden zur Verfügung. Von den Römern in Köln über das Berlin der Goldenen 20er bis hin zum Mauerfall können hier die prägendsten Momente deutscher Geschichte hautnah miterlebt werden, ganz so als sei man selbst dabei gewesen. Die zehnminütige „Deutschland-Zeitreise“ findet im Freien statt und ist nur während der Weihnachtszeit erlebbar.

Besucher können Ereignisse wie den Mauerfall hautnah miterleben. © Quelle: Timeride

Neben der „Deutschland-Zeitreise“ und „Dresden 1719“ gibt es auch noch ein drittes Programm namens „TimeRide Go“. Hierbei handelt es sich um einen 90-minütigen Stadtrundgang mitsamt Virtual Reality Brille, bei dem die Teilnehmer die Dresdner Altstadt in den verschiedensten Epochen erleben können und beispielsweise über den Altmarkt der 20er Jahre spazieren.

„Völlig neuartige Erfahrung von Geschichte“

„Mit unseren neuen Zeitreise-Erlebnissen möchten wir alle Dresdner einladen, die Geschichte ihrer Stadt, aber auch die Vergangenheit Deutschlands mit neuen Augen zu entdecken“, erklärt Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer der TimeRide GmbH. „Das unmittelbare Eintauchen in kurze historische Video-Sequenzen eröffnet besonders Kindern und Jugendlichen eine völlig neuartige Erfahrung von Geschichte“.

Sehr ländlich: So sah es in der Wilsdruffer Vorstadt einst aus. © Quelle: Timeride

Tickets für eine Zeitreise in den Barock kosten regulär 12,50 € und ermäßigt 11 €. Die Deutschland-Zeitreise hingegen 10 € und 8€, wobei es jedoch möglich ist die beiden Angebote zeitlich zu kombinieren. 24,90 €, beziehungsweise 19,90 € bezahlen Gäste außerdem für eine TimeRide Go Tour. Termine für alle Zeitreisen sind im voraus online, per Telefon oder vor Ort zu buchen.

TimeRide Dresden, Taschenberg 3, 01067 Dresden; timeride.de; E-Mail: tickets@timeride.de; Tel: 0351 484 33 790

Von Nikolaus Neidhardt