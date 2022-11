﻿Ingo gegen Zeus: Dresdner Hundezoff vor Gericht

Dresden. „Ingo“ – 25 Kilo schwer, Vater: französische Bulldogge, Mutter unbekannt - und „Zeus“ – 30 Kilo schwer, sehr großer, schwarzer Schäferhund - können sich nicht ausstehen. Zwar sei jeder Hund allein – so zumindest die jeweiligen Besitzer – reizend und brav, nur wenn sie aufeinandertreffen, und dies tun sie gelegentlich, sie wohnen ja beide am Jägerpark, gibt es regelmäßig Zoff.

Den gab es diesmal sogar vor dem Amtsgericht. Grund war ein unerfreulichen Treffen von Ingo nebst Frauchen Claudia K. mit Zeus und den Geschwistern Melissa und Justin R. am Jägerpark. Da soll Ingo den Zeus und Justin gebissen haben. Frauchen Claudia K. wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

Mehrere Minuten im Arm verbissen, aber kaum Verletzungen

Stimmt nicht, sagte die Angeklagte. „Wir hörten aggressives Gebell, Ingo rannte los, ich hinterher, Herr R. zog Zeus an der Leine hoch und drehte sich, so das ich meinen Hund greifen und wegziehen konnte. Es war mein Fehler, weil er mir durchgeschossen war. Gebissen hat Ingo aber nicht.“ Sie habe sich entschuldigt und gefragt, ob alles in Ordnung sei, was bejaht wurde. Als sie ging, habe sie gesehen, wie Justin R. Zeus am Halsband zog und auf ihn eintrat.

Die Geschwister schilderten die Sache anders. Ingo sei angerannt gekommen und habe zugeschnappt, erklärte Melissa R. „Der hat sich in den Arm meines Bruders verbissen und hing zwei, drei Minuten dran. Und Zeus hat er auch gebissen, der hatte eine blutende Lippe.“ Ihr Bruder bestätigte dies. Man habe dann einen Krankenwagen gerufen, „die haben aber auch nichts gemacht.“

Die etwas konfusen Aussagen der Geschwister („das ist hier keine Spaßveranstaltung“, so der Staatsanwalt) und die Verletzungen – dokumentiert wurden einige Kratzer – warfen Fragen auf. Ein 25- Kilo Hund, der sich minutenlang in einen Arm verbeißt, hinterlässt wohl andere Spuren.

Hund nicht im Griff kostet 150 Euro

Es war deutlich zu merken, dass sich hier nicht nur die Vierbeiner, sondern auch die dazugehörigen Zweibeiner nicht so recht leiden können. Ob Ingo wirklich zugebissen hat, konnte nicht geklärt werden, so wurde das Verfahren gegen Claudia K. eingestellt. Trotzdem muss sie 150 Euro zahlen, weil sie den unangeleinten Ingo nicht im Griff hatte und der einfach lostürmte.