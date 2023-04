﻿Tierheim Dresden zieht Bilanz für 2022: Immer mehr Tiere in Zwangspflege

Dresden. Die acht Vollzeit-Tierpfleger und rund 20 Ehrenamtler des Städtischen Tierheim hatten im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. 953 Tiere nahmen sie neu auf, 463 Vier- und Zweibeiner wurde erfolgreich vermittelt. Besonders die Haustiere, die geflüchtete Ukrainer abgeben mussten, sorgten für zusätzliche Belastung beim Team von Tierheimleiter Florian Hanisch. Aber auch überforderte Halter oder illegal eingeführte Tiere beschäftigten die Einrichtung im vergangenen Jahr.

Ukrainische Haustiere im Dresdner Tierheim

Da Tiere in die Erstaufnahmeeinrichtung in der Dresdner Messe verboten sind, mussten viele Ukrainer ihre Lieblinge schweren Herzens in die Obhut des städtischen Tierheims übergeben. „Die meisten Halter haben sich trotzdem vorbildlich um ihre Tiere gekümmert und sie regelmäßig besucht“, erinnert sich Hanisch zurück. Doch sobald die ukrainischen Tierhalter aus der Messe in eine dauerhafte Bleibe ziehen konnten, holten alle ihre Tiere wieder ab. Inzwischen ist kein ukrainisches Haustier mehr im Dresdner Tierheim.

Bei den sogenannten Fundtieren ist die Situation in Dresden gänzlich anders. 2022 kamen 409 entlaufene oder ausgesetzte Tiere in die Obhut des Tierheims. Lediglich 89 davon wurden von den Haltern abgeholt, der Rest wartet auf Vermittlung. Doch das ist nicht immer möglich. So gibt einige Fundhunde, die gesundheitliche Probleme haben oder aggressiv sind. Daher sind im Moment nur 26 der 49 Hunde vermittelbar.

Immer mehr Tiere in Zwangspflege

„Leider sind manche Halter frei von elementaren Kenntnissen der Tierhaltung“, berichtet Lutz Meißner, Abteilungsleiter Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung beim Dresdner Veterinäramt. Daher müsse das Amt immer wieder Tiere in Zwangspflege an das städtische Tierheim abgeben. So stieg die Zahl der behördlichen Tierfortnahmen 2022 deutlich an. 2020 kamen 61 Katzen in Zwangspflege, 2021 waren es bereits 91 und im vergangenen Jahr 141. Dieser Trend zeigt sich auch bei den Hunden. Deren Zahl stieg von 101 in 2020 und 2021 auf 148 im vergangenen Jahr. „Das macht uns zu schaffen“, so Meißner.

Tierheimleiter Florian Hanisch (rechts) und Lutz Meißner, Abteilungsleiter Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, zogen Bilanz über das Jahr 2022 im Dresdner Tierheim. © Quelle: Michael Lukaschewski

Zwei weitere bedenkliche Trends bemerkten Hanisch und Meißner in den vergangenen Monaten. Die gestiegenen Tierarztkosten würden zunehmend Halter überfordern, besonders einkommensschwache Menschen. Deshalb werden immer wieder kränkliche Hunde abgegeben. So erging es beispielsweise Pino, einem Dobermann-Mix mit Halswirbelproblemen. Vermutlich wollten die Halter den Tierarztrechnungen entgehen, als sie ihn nachts am Tierheim anbanden und zurückließen.

Tierheimleiter Florian Hanisch und Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann mit Hund Pino im Tierheim Dresden. © Quelle: Michael Lukaschewski

Illegaler Hundetransport führt zu komplizierter Rechtlage

Der zweite besorgniserregende Trend sind illegale Tiertransporte. Immer wieder entdecken Zoll und Polizei Tiere, die ohne Papiere oder Genehmigung aus dem Ausland nach Deutschland gebracht und hier meist über Ebay-Kleinanzeigen verkauft werden. Häufig werden sogenannte Listenhunde geschmuggelt, etwa Staffordshire Terrier und Pitbulls.

Tierheimleiter Florian Hanisch gibt einen Einblick in die Arbeit des Tierheims Dresden. Tierheimleiter Florian Hanisch berichtet über die Herausforderungen des Jahres 2022 für das Tierheim Dresden. © Quelle: Michael Lukaschewski

Im Moment leben fünf junge Staffordshire Terrier im Tierheim, die wegen einer verzwickten Gesetzeslage nicht vermittelt werden können. Da sie illegal nach Deutschland eingeführt wurden, ist es laut dem Gesetz zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden nicht möglich, sie zu „legalisieren“. Denn wer einen Listenhund in Sachsen halten will, muss eine entsprechende Prüfung ablegen, doch das ist für diese illegal eingeführten Hunde verwaltungsrechtlich nicht möglich. „Uns blutet das Herz, weil sie hier sind“, so Hanisch. Wenn sich also die Rechtslage nicht ändere, müssen sie ihr Leben lang im Tierheim bleiben.

Mehr als 250 Tiere suchen ein Zuhause

Besser ist da die Situation der Katzen. Besonders die Stubentiger, die keinen Freigang gewöhnt sind, lassen sich in der Regel schnell vermitteln. Aber auch bei den Freigängern gebe es „guten Zulauf bei den Vermittlungen“ berichtet Pflegerin Madlen Wunderlich. Manche Katzen werden allerdings nur gemeinsam vermittelt, so etwa die Kater Kuschel und der blinde Matzl.

Ein Hinweis vor einem der Katzenräume im Dresdner Tierheim. Auf den blinden Matzl müssen die Pfleger besonders achten. © Quelle: Michael Lukaschewski

Wer sich vorstellen kann, einem der mehr als 250 vermittelbaren Tiere ein echtes Zuhause zu bieten, findet eine Übersicht auf der Internetseite des Tierheims unter dresden.de/tierheim. Beratungstermine können per Mail unter tierheim@dresden.de oder telefonisch unter 0351 4520352 vereinbart werden. Tierfreunde, die nicht genügend Zeit oder Platz haben, können das Tierheim auch mit Spenden unterstützen oder ehrenamtlich tätig werden.

