﻿Drewag-Anteile: Verhärtete Fronten im Millionenstreit von Dresden

Dresden. Eines war am späten Mittag klar: Einen Vergleich zwischen der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Thüga AG und den Technischen Werken Dresden (TWD) wird es auf die Schnelle nicht geben. Peter Kieß, Vorsitzender Richter der Kammer für Handelssachen am Landgericht, hatte vorgeschlagen, dass die Parteien nach Ende der Sitzung im Saal bleiben und einen Vergleich aushandeln. Es scheiterte an der vielköpfigen Delegation der Thüga, die zum sofortigen Aufbruch blies. Ohne Vergleichsgespräche.

Nur die Abteilungsleiter beim Prozess

Obwohl es vorher von Seiten der Thüga noch glaubhaft hieß: „Wir sind handlungsfähig und gesprächsbereit.“ Nur: Die Gesellschaft mit Sitz in München schickte nicht den Vorstand zu einem Prozess mit einem Volumen von 80 Millionen Euro. Sondern Bereichsleiter und Abteilungsleiter. Was Zweifel an der Handlungsfähigkeit weckte – ein Abteilungsleiter darf keine Vergleiche abschließen. Und sprechen wollte auch niemand mit dem Kontrahenten. Dabei waren mit Frank Brinkmann und Axel Cunow beide Vorstände des Versorgungsunternehmens Sachsen Energie erschienen.

800 Millionen Differenz beim Unternehmenswert

Die Thüga hält seit vielen Jahren zehn Prozent Anteile an der Dresdner Stadtwerke GmbH, kurz Drewag. 2019 hat der Stadtrat beschlossen, dass die Technischen Werke die Drewag zu 100 Prozent übernehmen und die Thüga auszahlen. Der Wert der Anteile bemisst sich nach dem Unternehmenswert zum Stichtag des Anteilsverkaufs – und da gibt es große Differenzen: Ein TWD-Gutachten geht von einem Wert der Drewag von gut 800 Millionen aus, ein Schiedsgutachten beziffert den Wert dagegen auf 1,6 Milliarden Euro.

Der Schiedsgutachter gehe von falschen Annahmen aus, erklärten die TWD und überwiesen als Zeichen des guten Willens schon mal rund 75 Millionen Euro nach München. Die Thüga verklagte den städtischen Konzern und will die 160 Millionen Euro, die laut Schiedsgutachten fällig werden würden.

Gutachter sieht mehrere Fehler im Schiedsgutachten

Am Montag erklärte Dirk Rose, Präsident der Steuerberaterkammer Sachsen als vom Gericht bestellter Gutachter, dass das Schiedsgutachten in mehreren Punkten fehlerhaft sei. Es entbrannte ein Streit um jede Formulierung zwischen den Parteien, die sich beide mit geballtem juristischen und betriebswirtschaftlichen Sachverstand „bewaffnet“ hatten. Kieß erklärte, wenn die Kammer den Angaben von Rose folge, dann würde sich ein Wert der Anteile von 104 Millionen Euro ergeben.

Doch die Ansage des Gerichts verhallte ungehört im kleinen Sitzungssaal, die Thüga-Vertreter wollten auf Biegen und Brechen nachweisen, dass Rose daneben liegt mit seinen Kritikpunkten. Doch der Gutachter ließ sich nicht beirren, sondern blieb dabei, dass der Schiedsgutachter bei drei Geschäftsfeldern willkürlich die Gewinnererwartungen der damaligen Drewag-Geschäftsführung geändert habe.

Gibt das Gericht neues Wertgutachten in Auftrag?

Kieß deutete an, wohin der Hase laufen könnte: „Sehen Sie sich in der Lage, ein Gutachten zum Wert der Drewag zu erstatten“, fragte er Rose, der angesichts des enormen Arbeitsumfangs keine Antwort geben wollte. „Es wird gar nicht mehr so einfach, eine Kanzlei zu finden, die noch nicht verbrannt ist“, erklärte Kieß. Zahlreiche Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind bereits für die Parteien tätig geworden. Was kein Wunder ist beim Volumen der Klage: „Da kann man schon mal einige Millionen in Sachverständige und Gutachter investieren“, so der Vorsitzende.

Wie es weitergeht? Im August verkündet das Gericht eine Entscheidung und bestellt möglicherweise ein neues Wertgutachten. Die Erarbeitung könnte ein Jahr dauern, dann spricht das Landgericht ein Urteil und die unterlegene Seite zieht in Berufung vor das Oberlandesgericht. Wenn das sein Urteil gesprochen hat, legt eine Partei Berufung vor dem Bundesgerichtshof ein. „Fünf oder sechs Jahre, vorher ist die Sache nicht abgeschlossen“, mutmaßte der Vorsitzende.