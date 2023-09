Theologe Peter Meis in Dresden gestorben

Dresden. „Wenn man Theologie nicht in der menschlichen Existenz platziert, taugt sie nichts“, lautete einer der Grundsätze, denen Peter Meis zeitlebens folgte. Am 24. September ist der promovierte evangelische Theologe nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren in Dresden gestorben, wie eine Sprecherin des Landeskirchenamtes mitteite. Zuletzt war er bis zum Ruhestand 2018 als Oberlandeskirchenrat für theologische Grundsatzfragen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zuständig.

Geboren in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), aufgewachsen in Leipzig, war er nach dem Theologiestudium in der Messestadt 1978 Pfarrer in Oberseifersdorf, dann Dresdner Stadtjugendpfarrer, Dozent und Rektor der Moritzburger Fachhochschule und fünfeinhalb Jahre Superintendent in Dresden.

Einsatz für homosexuelle Gläubige

Im Landeskirchenamt setzte er sich für eine Gleichbehandlung, also auch Segnung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften ein. Ihn plagte der Eindruck, die Landeskirche mache sich schuldig gegenüber ihren homosexuellen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Gemeindegliedern, womöglich gar vor Gott.

In seiner Kirche störte ihn zu viel Harmonie mit der marktkonformen Gesellschaft. „Aber wo die Nachfolger Jesu andere nicht mehr irritieren, provozieren oder stören, scheint mit der Nachfolge etwas nicht zu stimmen“, schrieb er in seinem Buch „Unterwegs zu unserer Vergangenheit“ (2020). Und fügte hinzu: „Wo Christen kein Problem für die Welt mehr sind, werden sie womöglich zum Problem für Christus.“

Trauerfeier am 5. Oktober 2023, 11 Uhr in Dresden, in der Loschwitzer Kirche

