﻿The Saxonz holen Tänzerinnen und Tänzer aus 15 Nationen nach Dresden

Am Osterwochenende geht es im Festspielhaus um Breaker mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, um Kaderpunkte für Olympia und ein Powermove-Battle. Mehr als 100 Aktive sind am Start.

Dresden/Radebeul. Von Karfreitag bis Ostersonntag stehen im Festspielhaus Hellerau die Zeichen ganz auf urbane Tanzkultur. Unter Federführungen der sächsischen Breakerinnen und Breaker von The Saxonz werden weit mehr als 100 Aktive aus 15 Nationen in Dresden zu erleben sein, kündigt Saxonz-Mitbegründer und Breaker Felix Roßberg an. Das Event in Hellerau ist zugleich Höhepunkt und Abschluss des Inklusionsprojektes „Know your Roots“, das bereits seit 2022 läuft.