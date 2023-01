﻿Mehr Tempo 30 in Dresden: Verkehrsclub macht mit Petition Druck auf die Politik

Seit Monaten wird in Dresden über eine Ausweitung von Tempo 30 zugunsten von mehr Lebensqualität und Sicherheit diskutiert.

Der VCD will in Dresden mehr Lebensqualität durch Tempo 30 auf den Straßen. Unabhängig davon könnte der Stadtrat bereits in Kürze darüber entscheiden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket