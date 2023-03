Ängste und Einsamkeit – TelefonSeelsorge der Diakonie zieht Bilanz

Dresden. Für viele Menschen ist es wichtig, jemanden zum Reden zu haben, der einem zuhört und Unterstützung anbietet. Nicht immer ist dies jedoch möglich und nicht jeder hat das Glück, solche Ansprechpartner in seinem Leben zu haben. Aus diesem Grund bieten 85 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Diakonie Dresden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Telefonseelsorge an. Im vergangenen Jahr häuften sich über 8400 Gesprächsstunden an, zusammengerechnet also fast ein ganzes Jahr. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur knapp 8200 Stunden.

Ängste, Einsamkeit und Familienprobleme

Am häufigsten wurden in den Gesprächen Themen wie Einsamkeit, körperliche Einschränkungen oder Erkrankungen, Erziehungs- sowie Familienprobleme angesprochen. Über die Hälfte der Anrufer war zwischen 20 und 59 Jahre alt, knapp 67 Prozent von ihnen lebten allein. Seit 2019 bietet die Diakonie auch einen Seelsorge-Chat an, der primär von jungen Menschen zwischen 19 und 29 Jahren genutzt wird. Die meisten der Nutzerinnen und Nutzer lebten in einer Familie und hatten Gesprächsbedarf über Ängste, diagnostizierte psychische Erkrankungen und depressive Stimmungen.

„Wir sind immer auf der Suche nach Helferinnen und Helfern“

Die 85 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die stets ein Ohr für Menschen aus Dresden und Umgebung haben, stammen meist selbst aus der Region und haben eine spezielle Ausbildung für diese Aufgabe absolviert. Sie kommen aus allen Teilen der Gesellschaft, von Studierenden über Berufstätige bis hin zu Rentnerinnen und Rentnern. „Wir sind immer auf der Suche nach Helferinnen und Helfern, die sich der Sorgen und Nöte anderer Menschen am Telefon oder via Chat annehmen“, so Michael Heinisch, Leiter der Ökumenischen TelefonSeelsorge in Dresden.

Nächster Ausbildungskurs im Januar 2024

Der nächste Ausbildungskurs für Helferinnen und Helfer beginnt im Januar 2024 und findet für zwölf Monate einmal wöchentlich von 18 bis 21 Uhr statt. Vermittelt werden die Grundlagen von Kommunikation, Fähigkeiten in der Gesprächsführung und der Umgang mit Krisensituationen. Teil der Ausbildung ist auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Der Ausbildungskurs ist kostenfrei. Interessierte können sich bis zum 27. Oktober 2023 bewerben.

Kontakt für Interessierte: Tel: 0351 4940030 ; Email: telefonseelsorge@diakonie-dresden.de ; diakonie-dresden.de/telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter: 0800 110111 oder 0800 1110222 erreichbar, sowie online unter telefonseelsorge.de