Telefonbetrug geglückt: Zwei Senioren verlieren mehrere Tausend Euro

A4 bei Klipphausen: Auffahrunfall sorgte für Sperrung

Ein Unfall am Ende eines Staus hat am Mittwochabend für noch mehr Stau gesorgt: Ein Sattelschlepper fuhr auf einen weiteren Sattelschlepper auf. Die A4 war in Richtung Dresden für zwei Stunden gesperrt.