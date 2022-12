Mit zwei unterschiedlichen Maschen haben Telefonbetrüger am Dienstag versucht, Senioren hereinzulegen. Beide Versuche scheiterten am Misstrauen der Angerufenen.

Diesmal kein Erfolg: Zwei Senioren haben Telefonbetrug am Dienstag rechtzeitig erkannt (Symbolbild).

Dresden: Telefonbetrüger scheitern in Kaditz und Johannstadt

Dresden. Telefonbetrüger sind am Dienstag mit zwei verschiedenen Maschen gescheitert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 10:30 Uhr erhielt ein 84-Jähriger in Johannstadt auf seinem Computer eine Fehlermeldung. Zur Behebung wurde ihm eine Telefonnummer angezeigt. Am anderen Ende der Leitung behaupteten Betrüger, der Mann müsse 599 Euro für ein Sicherheitspaket bezahlen, um den PC wieder nutzen zu können. Der Senior fragte zuerst in einem Computerfachgeschäft nach, wo man den Betrug erkannte.

Nur eine halbe Stunde später erhielt eine 88-Jährige in Kaditz einen Anruf. Betrüger behaupteten am Telefon, sie habe 39.000 Euro gewonnen – und müsse 900 Euro Gebühren bezahlen, um auf den Gewinn zugreifen zu können. Die Seniorin erkannte den Betrug jedoch und verständigte die Polizei.

Von lg