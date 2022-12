Mit verschiedenen Betrugsmaschen haben sich Unbekannte am Montag und Dienstag bei Dresdner Senioren gemeldet. Glücklicherweise hatten sie in keinem der vier polizeibekannten Fälle Erfolg.

Telefonbetrüger scheitern in Dresden an vier Senioren

Dresden. Am Montag und Dienstag haben Telefonbetrüger mehrere Männer und Frauen kontaktiert. Sie hatten trotz unterschiedlicher Betrugsmaschen in keinem Fall Erfolg.

Am Montagabend riefen Unbekannte eine 82-Jährige in Cotta an und gaben sich als Polizisten aus. Sie behaupteten, der Sohn der Frau hätte einen schweren Autounfall verursacht und forderten eine Kaution von 20.000 Euro, damit er aus der Haft entlassen würde. Die Frau wurde misstrauisch und rief die Polizei. Das war auch die Reaktion eines 83-Jährigen, dem am Dienstagnachmittag Betrüger am Telefon einen Gewinn von 30.000 Euro versprachen, für den er allerdings zuerst 900 Euro Gebühren überweisen müsse.

In Gorbitz zeigte der Computer eines 73-Jährigen eine Fehlermeldung an, die das Gerät sperrte und eine Telefonnummer nannte. Am anderen Ende der Leitung forderten Betrüger Gutscheinkarten im Wert von 500 Euro, um den PC zu entsperren. Der Mann ging zu einem Supermarkt, um die Gutscheine zu kaufen, wo ihn ein Mitarbeiter auf den Betrug hinwies.

Auf der Nachrichten Plattform Whatsapp erhielt eine 74-Jährige aus Zschieren eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter, die behauptete, eine neue Nummer zu haben und 2.500 Euro zu benötigen. Auch diese Seniorin wurde misstrauisch und kontaktierte ihre echte Tochter, wodurch der Betrug auffiel.

„Bleiben Sie misstrauisch und vergewissern Sie sich bei Angehörigen, wenn Sie Zweifel an geschilderten Geschehnissen haben!“, rät in solchen Fällen die Polizei. „Übermitteln Sie keine Gutscheincodes per Telefon an Ihnen unbekannte Personen! Überweisen Sie nicht vorschnell Geld an unbekannte Konten! Polizisten und Staatsanwälte fordern niemald Geld per Telefon. Informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei!“

Von lg